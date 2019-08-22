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Никаких выборов

На Лазурном берегу встретились президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Но из официальной российской стенограммы пресс-конференции внезапно исчезли все слова Макрона, когда тот упоминал выборы.

Так как официальный перевод Кремля не соответствует всем доступным видеозаписям, все теперь винят переводчиков-синхронистов.

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Пресс-секретарь президента России лишь сказал, что ошибки исправляются, и что "работа синхронистов очень сложная".

Что случилось с радиацией?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Путин сообщил о разработке новой ракеты еще в 2018 году

В России, как и во всем мире, пытаются понять, почему отключились станции замера радиации после того, как 8 августа министерство обороны сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском. В результате погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра.

По интернету ходят карты возможного курса радиоактивного облака, но они не подтверждены, так как станции замера радиации неожиданно оказались в бездействии.

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо сказал, что отключение станций вызывает у наблюдателей подозрения в том, что российские власти пытаются ограничить распространение сведений об аварии.

Дом почти задаром?

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Банк в Дании придумал новый ход и предлагает ипотеку под отрицательные проценты - то есть каждый месяц остаток по кредиту будет уменьшаться на сумму, превышающую ежемесячный платеж. Таким образом, чтобы полностью вернуть кредит, нужно будет заплатить банку меньше, чем изначальный займ.

Отрицательная ставка предлагается тем, кто берет ипотеку сроком до 10 лет, и зафиксирована в договоре - то есть на протяжении всего этого периода банк не имеет права менять условия кредита и увеличивать платежи. Как это работает, объясняет наш корреспондент Николай Воронин.

Навального снова в суд

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В четверг Алексей Навальный вновь предстанет перед судом, который решит, продлить ли ему срок заключения, так как в июле он провел около двух суток в больнице.

Официально у него была аллергия на пока еще неизвестное вещество. Его сторонники распространяют теорию, что, возможно, он был отравлен.

Навальный находится под административным арестом в связи с несанкционированными демонстрациями протеста в Москве. Он должен был выйти на свободу к концу этой недели.

Борис и "брексит"

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Премьер-министр Великобритании сегодня встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить "брексит" и отношения с Ираном. В среду Джонсон уже встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой обсуждал те же вопросы.

Джонсон требует нового соглашения с ЕС, так как предыдущее было трижды отвергнуто британским парламентом, а также угрожает, что выведет Великобританию из состава Евросоюза к концу октября, даже если нового соглашения не будет.

ЕС, со своей стороны, заявляет, что переговариваться больше не о чем.

Москва и Пекин ополчились на Вашингтон

Россия и Китай созвали заседание Совета безопасности ООН - для обсуждения, как было сказано, возможных опасностей разработки США новых ракет среднего радиуса действия.

В понедельник Пентагон заявил, что успешно провел испытание новой крылатой ракеты с радиусом действия до 500 километров.

Аналитики считают, что это испытание следует рассматривать как предупреждению Китаю, однако Москва тоже озабочена этим развитием.

Беженцев рохинджа шлют домой

Бангладеш приступает к депортации более трех тысяч этнических рохинджа, бежавших из Мьянмы (Бирмы) в 2017 году. Правительство Бангладеш хотело депортировать более 22 тысяч рохинджа, но правительство Мьянмы одобрило лишь список из около трех тысяч человек, которые, по словам бирманских властей, очевидно, жили ранее в Мьянме и не были причастны к террористической деятельности.

Зеленский обращается к Москве

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Президент Украины Владимир Зеленский написал в "Фейсбуке", что Россия может снова стать членом "Большой восьмерки", но лишь при условии, что она вернет Украине Крым и прекратит конфликт на востоке Украины, пишут "Известия".

Зеленский также хочет освобождения задержанных в России граждан Украины.

20 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Россию можно было бы вернуть в "Большую восьмерку", хотя президент Путин уже сказал, что это невозможно, так как "восьмерки" больше не существует.

Российские провокации

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, как он выразился, российские провокации, в том числе и использование химического оружия в Солсбери, остаются препятствием на пути ее интеграции с "Большой семеркой", пишет Daily Telegraph (пейволл).

"Я хочу лишь сказать, что, учитывая произошедшее в Солсбери, учитывая то, что на британской земле было применено химическое оружие, учитывая постоянную нестабильность и войну на востоке Украины, учитывая российские провокации не только в том, что касается Украины, но и в других местах, еще не пришло время даже думать о том, чтобы Россия могла вновь присоединиться к "Большой семерке", - цитирует его газета.

Джонсон идет по стопам Путина?

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Британский премьер-министр Борис Джонсон - "известный лжец" и копирует поведение Владимира Путина в том, что касается отношений со СМИ, сказала глава отдела новостей Четвертого канала британского телевидения (Channel 4) Дороти Берн.

По ее словам, пишет Guardian, тот факт, что Джонсон предпочитает публиковать видеообращения, а не давать интервью журналистам, напоминает ей о российском президенте, который тоже предпочитает обращаться к народу напрямую, а не отвечать на неудобные для него вопросы.

Она также добавила, что журналисты должны свободно обвинять политиков во лжи, если на то есть причины, потому что "если мы будем столь вежливы, как широкая публика узнает, что им говорят неправду?"

"Путин, почему ты боишься?"

Правозащитные активисты в Хельсинки провели демонстрацию протеста против визита российского президента Владимира Путина, пишет News Now Finland. В акции приняли участие десятки человек.

Демонстрация протеста была организована местным отделением Amnesty International. Ее представитель Франк Йоханссон сказал, что тем самым они хотели привлечь внимание к массовым арестам в Москве тех, кто требует свободных выборов.

Демонстранты держали в руках плакаты "Путин, почему ты боишься?" Неизвестно, заметил ли их российский президент, пишет издание.

Фемида

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Районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.

При этом не уточняется, в чем конкретно могли бы заключаться преступления Порошенко.

Мат в адрес Путина - прощай, работа

Правообладатель иллюстрации RUSTAVI2 Image caption Георгий Габуния был отстранен за мат от работы на следующий день после эфира

Основная часть журналистов новостной программы "Курьер" крупнейшего телеканала Грузии "Рустави 2" покинула работу. Свой уход они объясняют отсутствием гарантий редакционной независимости телеканала.

Телеканал уже уволил нескольких сотрудников, в том числе и Георгия Габуния, оказавшегося в центре скандала из-за нецензурной брани в эфире. Матерные слова звучали в адрес российского президента.

Почем Гренландия?

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Дональд Трамп оказался вторым президентом США, предложившим Дании купить у нее Гренландию. Как и раньше, Копенгаген отказался, назвав идею абсурдной.

Зачем США самый большой остров на планете, сколько он может стоить и при чем тут Россия и Китай - разбирался наш корреспондент Алексей Калмыков.

Кому-то повезло

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом году выйдет еще один фильм с участием Скалы - "Джуманджи - Новый уровень"

Бывший рестлер Дуэйн Джонсон по кличке Скала занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров года по версии Forbes. Он заработал 89,4 млн долларов.

В рейтинге за 2017 год он уступил первенство Джорджу Клуни, заработавшему около миллиарда долларов на продаже компании по производству текилы. Утешением Джонсону может служить тот факт, что в этом году Клуни не попал даже в десятку.

Пластик не так страшен?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Частицы микропластика были обнаружены практически во всех источниках воды

Частицы микропластика в питьевой воде представляют минимальный риск для здоровья, считают ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В своем первом докладе на эту тему ВОЗ заявила, что частицы микропластика проходят через тело человека, так как организм их не абсорбирует.

Но в том же докладе говорится, что информации по этой теме недостаточно, и этот вопрос надо исследовать более тщательно.

Александра Бурыкина - чемпионка Европы по пауэрлифтингу - в июне рассказала прессе о шокирующем насилии со стороны отца, известного священника и покровителя белорусского пауэрлифтинга.

Би-би-си рассказывает историю Константина Бурыкина, получившего прозвище "батюшка со свастикой", и его семьи.

Знакомьтесь, Орин-Джули: ветеран израильской армии, модель, блогер с полумиллионом подписчиков.

Орин всего 25 лет, и она хочет стать продавцом оружия. "Королева оружия", как она сама себя называет, не просто модель, она прошла службу в боевых частях.

Media playback is unsupported on your device Как ветеран израильской армии стала звездой инстаграма и за что она борется

Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова.