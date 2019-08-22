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Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Данию за сотрудничество с США и назвал ее союзником Вашингтона после того, как Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию из-за отказа властей этой страны обсуждать с ним возможную продажу Гренландии США.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом Помпео заявил, что Вашингтон ценит Данию как союзника и открытость этой страны для сотрудничества с США.

Кофорд, в свою очередь, сказал, что он рад открытому, дружественному и конструктивному диалогу с Майком Помпео. Две страны, по словам Кофода, остаются друзьями и союзниками.

В сообщении госдепартамента США говорится, что Помпео и Кофорд обсудили по телефону в дружественном ключе вопрос о переносе визита Трампа в Данию на более поздний срок.

Дональд Трамп должен был приехать в Данию 2 сентября по приглашению датской королевы Маргрете II, однако визит был перенесен на более поздний срок из-за отказа Копенгагена обсуждать возможную покупку Вашингтоном Гренландии.

О том, что американский президент всерьез думает о покупке Гренландии сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Во время визита в Гренландию премьер-министр Метте Фредериксен назвала предложение Трампа купить Гренландию абсурдным, добавив, что надеется на несерьезность таких заявлений.

Трамп, в свою очередь, назвал заявление Фредериксен неприемлемым. По словам Трампа, Фредериксен прокомментировала его идею о покупке Гренландии в неприятном, саркастичном ключе.

"Думаю, это заявление было неуместным. Все, что ей нужно было сказать: "Нет, мы не заинтересованы". Она разговаривает не со мной. Она говорит с Соединенными Штатами Америки. С Соединенными Штатами так не разговаривают - по крайней мере, не во время моего президентства", - сказал Трамп.

В минувший вторник Дональд Трамп заявил, что хотя Дания и является особенной страной и союзником для США, он переносит на более поздний срок визит в эту страну после слов Фредериксен о том, что она не намерена обсуждать возможную продажу Гренландии Вашингтону.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Метте Фредериксен назвала предложение Трампа абсурдным. Трамп счел такой ответ неприемлемым

По данным Wall Street Journal, Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками вопрос о возможности покупки Соединенными Штатами Гренландии. Особенно, по данным издания, его интересовала информация о богатых минеральных ресурсах острова и геополитической важности этой территории.

Новость о планах Трампа вызвала недоверие и изумление в Гренландии. "Если он всерьез рассматривает такую идею - это окончательное доказательство, что он сошел с ума", - заявил ранее официальный представитель Датской народной партии.

"Мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся", - заявила Ане Лоне Баггер, министр иностранных дел острова, входящего в состав Дании на правах автономной территории.

Как в Дании отреагировали на перенос визита?

Решение о переносе визита в Данию лидер Датской народной партии Кристиан Тулесен Даль назвал фарсом.

"О чем этот человек думает вообще? Он опирается на доводы, которые бы подошли больше для первоапрельских шуток", - написал в "Твиттере" политик.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По расчетам экологов, из-за глобального потепления арктические воды могут стать открытыми для судоходства почти круглый год

Депутат от партии консерваторов Расмус Ярлов упрекнул Трампа в отсутствии уважения к его стране.

Бывший министр иностранных дел Дании Кристиан Дженсен говорит, что решение Трампа о переносе визита привело к "полному хаосу".

"Трамп живет на другой планете", - съязвила пресс-секретарь Красно-зеленой коалиции Пернилле Скиппер.

Бывший спикер парламента Дании Пия Кьерсгард назвал решение Трампа демонстрацией неуважительного отношения и грубым поступком по отношению к народу Дании и к королеве, которая пригласила его в Данию.

Зачем Соединенным Штатам Гренландия?

Трампа не в последнюю очередь интересуют богатые минеральные ресурсы Гренландии - крупные залежи угля, цинка, меди и железной руды.

Media playback is unsupported on your device Зачем Трампу Гренландия?

Кроме того, остров интересен из-за своего стратегически важного положения - он находится на пути из Европы в Северную Америку. Это особенно важно сейчас, поскольку, по расчетам экологов, из-за климатических изменений многие пути, идущие через Арктику будут доступны для судоходства почти круглый год.

Кроме того, с начала холодной войны на острове располагается американская авиабаза Туле, и сейчас ей уделяется особое внимание в связи с создаваемой США системой противоракетной обороны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В случае покупки острова каждый из его жителей мог бы получить примерно по 18 млн долларов

Ранее интерес в приобретении Гренландии также высказывал Китай.

В прошлом американские лидеры уже выступали с предложениями о покупке острова. В 1946 году президент Гарри Трумэн предлагал за Гренландию 100 миллионов долларов.

Сделка не состоялась, однако по заключенному в 1951 году договору на севере острова была создана авиабаза ВВС США (авиабаза Туле).

Кроме того, Дания уже продавала свои территории Америке. На референдуме 1917 года датчане проголосовали за продажу Датской Вест-Индии - так назывались колонии на части Антильских остров в Карибском море. Купленная за 25 миллионов долларов территория была переименована в Американские Виргинские острова.