Опрос: большинство россиян гордится символикой страны, но знает ее плохо

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS

Более 80 процентов россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию, когда слышат государственный гимн России и видят ее флаг или герб, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом результаты опроса показывают, что с деталями госсимволики россияне знакомы не очень хорошо.

Самым узнаваемым оказался российский герб: 73% респондентов ВЦИОМ смогли правильно указать, что на нем изображено.

Со знанием флага все обстоит несколько хуже: хотя 87% россиян заявили, что им знакомы цвета триколора, в правильном порядке их смогли назвать лишь 50% опрошенных.

Что касается гимна России, то напеть его могут немногие: первую строчку из его слов в точности воспроизвели только 17% россиян. 40% опрошенных назвали неверный вариант, а 42% затруднились с ответом.

При этом, согласно опросу, 53% россиян считают недопустимым ни при каких обстоятельствах незнание государственной символики страны.

Опрос проводился накануне праздничных мероприятий в честь 350-летия российского флага, которые были анонсированы комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы.

Флаг весом в 100 кг

Торжественные мероприятия пройдут с 22 по 25 августа. Центральным мероприятием праздника, как ожидается, станет концерт на проспекте Академика Сахарова в субботу, 24 августа.

Акции в честь флага пройдут и в других городах. В частности, на центральной площади Симферополя в аннексированном Россией Крыму в четверг планируется развернуть флаг размером 28 на 16 метров и весом в 100 кг.

Как рассказал Би-би-си председатель Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов, точную дату поднятия российского флага установить сложно.

В презентации празднования 350-летия российского флага отмечается, что впервые бело-сине-красный триколор был поднят на военном корабле "Орел" в 1669 году, однако, по словам Вилинбахова, эта дата достаточно условная.

Он уточнил, что за точку отсчета принято считать первое упоминание триколора для корабля "Орел", который строился в Воронеже при царе Алексее Михайловиче в 1667-1668 годах.