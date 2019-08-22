Почему в стенограмме встречи Путина и Макрона столько ошибок? Отвечают синхронисты

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В стенограмме встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая прошла в понедельник, заметили ошибки и неточности перевода. Например, оттуда пропало слово "выборы", а Нёнокса стала Сибирью. Русская служба Би-би-си спросила у переводчиков-синхронистов, почему могли произойти такие ошибки.

На неверный перевод одной из фраз Макрона в стенограмме пресс-конференции на сайте Кремля в среду обратил внимание журналист Эммануэль Гринспан, работающий московским корреспондентом швейцарской газеты Le Temps и французского еженедельника Le Journal du Dimanche.

Как он заметил, на самом деле Макрон сказал, что протестующие "желтые жилеты" смогли принять участие в выборах. Однако, согласно расшифровке, французский президент заявил, что баллотироваться во время европейской кампании они не смогли. Эту ошибку исправили в русской и английской версиях на сайте Кремля.

Русская служба Би-би-си также заметила, что в расшифровке встречи переводчик игнорирует слово "выборы", неоднократно используемое Макроном.

Исказился и вопрос корреспондентки BFMTV Путину, которая попросила прокомментировать взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Она спросила его о "ядерной аварии", которая "произошла на прошлой неделе на военной платформе в Нёноксе", а перевод для Путина звучал как "и недавно произошел ядерный инцидент в Сибири". Часть вопроса - о том, над чем работают поисковики и что за новое оружие там испытывалось - вообще не прозвучала.

Как пояснил Русской службе Би-би-си пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все произошло из-за ошибки переводчика: "Речь идет о скрипте слов синхрониста. Такое случается". "Работа синхронистов очень сложная", - добавил он.

"Слова Макрона на русский язык переводил переводчик французской стороны. МИДовские переводчики переводили с русского на французский", - сказали Би-би-си в российском МИД.

Нёнокса - Сибирь

"Мне как синхронисту действительно неизвестно это название, и я начинаю лихорадочно пытаться подобрать нечто наиболее близкое по смыслу", - задумчиво отвечает на вопрос об ошибке с Нёноксой переводчик Михаил Буров, который занимался синхронным переводом для мероприятий ООН.

"В условиях жесточайшего дефицита времени приходится выдавать то, что кажется самой наилучшей догадкой - и она может оказаться далека от истины", - объясняет ошибку Буров. Он говорит, что такая ошибка могла произойти из-за стресса.

И он, и переводчица-синхронистка Маргарита Ларшина предположили, что ошибка могла также случиться, потому что переводчик просто не расслышал сказанного.

"В целом могу сказать, что такая ситуация бывает: поскольку журналист задавал вопрос, он его, вероятнее всего, озвучивал в ручной микрофон. Иногда микрофон бывает развернут вообще в другую сторону, и переводчик, который сидит в кабине, на самом деле очень плохо слышит", - поясняет Ларшина.

"И в этом случае он вынужден чуть ли не из зала пытаться расслышать, - говорит переводчица. - И предполагать по контексту, о чем спрашивал журналист".

Также, предполагает она, задающий вопрос мог исказить географическое название, из-за чего переводчик его не узнал, и "на всякий случай решил обобщить и не попал". По ее мнению, в данном случае хоть переводчик, скорее, не услышал топоним, что простительно, он должен был быть в курсе контекста и знать, где происходили обсуждаемые события.

Главное - смысл

"Почему-то распространено мнение, что перевод должен быть стопроцентным, хотя даже 60-80% правильной передачи - это хороший результат", - говорит Михаил Буров.

Но критериев или норм "хорошего" или "правильного" перевода нет, поясняет он. С ним согласен переводчик-синхронист Григорий Хаустов: в России нет норм качества перевода, и все документы носят рекомендательный характер; при этом перевод синхрониста не должен быть подстрочным, главное в этой работе - передача смысла. "Если вы технически сравните стенограмму выступления и синхронный перевод, там будут пропущенные слова. Всегда", - утверждает он.

Буров отмечает, что в ООН публикуемые печатные расшифровки заседаний никогда не совпадают с устным переводом синхрониста - устраняются неточности перевода и пропуски. "Просто расшифровку, я бы сказал, наверное, неприлично выкладывать", - заметил переводчик при упоминании стенограммы на сайте Кремля.

Однако Ларшина называет "стандартной протокольной практикой", когда синхронный перевод сразу расшифровывается и публикуется без корректировки, а затем перевод "вычищается".

От чего зависит качество работы синхрониста?

"Первое, от чего зависит качество нашей работы - от оборудования", - говорит синхронист Григорий Хаустов. Он специализируется на синхронном переводе на коммерческих мероприятиях - конференциях, выставках, мастер-классах.

"Сам переводчик сидит в звуконепроницаемой кабине, чтобы его не отвлекали звуки снаружи. К сожалению, такая кабина доступна далеко не всегда - иногда ее просто некуда поставить", - поясняет Хаустов. Он говорит, что без нее качество работы может значительно ухудшиться.

Неясно, была ли кабина у синхронистов на встрече Путина и Макрона, но можно предположить, что на столь высоком уровне встречи ее должны предоставлять.

Второй, по словам переводчика, фактор, влияющий на качество - это материалы на тему мероприятия, которые выдают переводчику. Это может быть пресс-релиз или заготовленная речь выступающего, тезисы доклада или презентация. "Представьте себе, что вы едете с выключенными фарами по горному серпантину. Это работа без материалов. А когда вам включили фары и вы видите, куда поворачивает дорога - это работа с подготовкой".

Третий фактор, рассказывает Хаустов, - это отношение к переводчику. "Его нельзя отвлекать, это запрещено. Но если у него нет своей кабины, мимо него будут ходить люди, рядом звонить телефоны... Это отвлекает переводчика". Также синхронист не слышит, что говорит спикер, если он говорит не в микрофон, напоминает Хаустов.

Синхронисты обычно работают в паре, рассказывает он. При этом тот, кто отдыхает, подсказывает первому, особенно если доклад спикера насыщен фактами и цифрами. Хаустов называет работу синхронистов на брифингах главы МИД Марии Захаровой "высшим пилотажем", потому что в ее докладах много топонимов, числительных и имен.

Как правило, синхронисты меняются каждые 20-30 минут, говорит эксперт. Есть и те, кто работает по докладчикам.

На встречах с участием президента работают только синхронисты МИД, всего их около шести, рассказывает Ларшина. Как правило, на встречи подобного уровня отправляют переводчиков с большим опытом, говорит она.

Как переводят для Путина?

Синхронный перевод на встречах Владимира Путина и Дмитрия Медведева всегда обеспечивают сотрудники МИДа, своих синхронистов в Кремле и Белом доме не держат, говорит близкий к российскому МИДу собеседник Би-би-си, знакомый с тем, как строится работа по обеспечению синхронного перевода. Он попросил не упоминать его имя, поскольку не уполномочен комментировать этот вопрос в СМИ. Правило такое - обычно синхронисты делают перевод на иностранный язык, добавляет он.

"Переводом на самые распространенные языки - английский, французский, немецкий и испанский - в МИДе занимается профильный департамент лингвистического обеспечения, - говорит собеседник Би-би-си. - За более редкие языки отвечают региональные департаменты. Макрона переводить без достаточного опыта очень непросто, он говорит очень быстро".

"Бывают случаи, когда есть установка не вести конспекты или настрого запрещают рассказывать кому-либо о беседе. Но так, чтоб давать установку не произносить какое-то конкретное слово - с таким я не сталкивался. Да это и глупо делать, когда идет прямая трансляция", - говорит собеседник.

"Не могу себе представить, что кто-то эту переводчицу науськивал: только не произноси слово на букву "в". Если в России всегда привлекаются только ведомственные переводчики, то, к примеру, во Франции и в Великобритании могут нанимать профессиональных переводчиков на свободном рынке. В отличие от тех, кто постоянно работает по международной повестке и, конечно же, не может не помнить Нёноксу, специалисты со свободного рынка могут и не знать такие детали", - объясняет источник Би-би-си.