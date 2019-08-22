Тэйлор Свифт планирует переписать старые хиты, выкупленные менеджером Джастина Бибера
Американская певица Тэйлор Свифт хочет переписать хиты со своих первых шести альбомов. Об этом она заявила в эфире утреннего шоу на телеканале CBS в воскресенье.
Ранее стало известно, что права на эти альбомы были выкуплены менеджером Скутером Брауном.
Свифт заявляла, что звукозаписывающая компания продала права на песни без ее ведома. Она также обвинила Брауна в "непрекращающемся, манипулятивном буллинге".
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В начале своей музыкальной карьеры Свифт записывалась на лейбле Big Machine в Нэшвилле, штат Теннесси.
На нем вышел и альбом "1989", принесшей исполнительнице премию "Грэмми" в двух номинациях - альбом года и лучший вокальный поп-альбом года.
Свифт обвинила Брауна в попытке разрушить ее музыкальное наследие. Менеджер не ответил на обвинения певицы.
В прошлом году исполнительница заключила контракт с компанией Universal.
Запись новых версий старых композиций позволяет артистам контролировать их использование и зарабатывать на комиссионных от рекламы.