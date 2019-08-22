Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тэйлор Свифт утверждает, что права на старые хиты были проданы без ее ведома

Американская певица Тэйлор Свифт хочет переписать хиты со своих первых шести альбомов. Об этом она заявила в эфире утреннего шоу на телеканале CBS в воскресенье.

Ранее стало известно, что права на эти альбомы были выкуплены менеджером Скутером Брауном.

Свифт заявляла, что звукозаписывающая компания продала права на песни без ее ведома. Она также обвинила Брауна в "непрекращающемся, манипулятивном буллинге".

В начале своей музыкальной карьеры Свифт записывалась на лейбле Big Machine в Нэшвилле, штат Теннесси.

На нем вышел и альбом "1989", принесшей исполнительнице премию "Грэмми" в двух номинациях - альбом года и лучший вокальный поп-альбом года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Менеджер Скутер Браун (справа) представляет музыканта Джастина Бибера

Свифт обвинила Брауна в попытке разрушить ее музыкальное наследие. Менеджер не ответил на обвинения певицы.

В прошлом году исполнительница заключила контракт с компанией Universal.

Запись новых версий старых композиций позволяет артистам контролировать их использование и зарабатывать на комиссионных от рекламы.