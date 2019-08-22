Полицейских в Екатеринбурге обвинили в изнасиловании. Одного отпустили под домашний арест

  • 22 августа 2019
По данным СМИ, преступление произошло за гаражами на улице Чайковского Правообладатель иллюстрации Google
Image caption По данным СМИ, изнасилование произошло за гаражами на улице Чайковского

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из трех полицейских, которых обвиняют в изнасиловании девушки. Еще одному продлили до 48 часов срок задержания, и лишь третьего суд взял под арест.

Как сообщает Интерфакс, троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила агентству, что сотрудники главного управления собственной безопасности МВД направлены в Свердловскую область для проверки информации об изнасиловании.

По ее словам, виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Что известно о полицейских?

Обвиняемых в изнасиловании полицейских зовут Вадим Мустафин, Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин, сообщает екатеринбургское издание 66.ru. Домашний арест назначили Мустафину, Бессарабова арестовали, а Тропину продлили срок задержания.

Как пишет 66.ru, на процессе фигурировала переписка между Бессарабовым и потерпевшей. Девушка сама дала ему номер, а он якобы пытался оказывать на нее давление, когда узнал, что она обратилась с заявлением.

В пресс-службе управления Следственного комитета России по Свердловской области сообщали, что трое полицейских, "действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, 1997 года рождения, совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера".

Что произошло?

Инцидент произошел в ночь на 18 августа. Тропин, Мустафин и Бессарабов патрулировали город на машине и заметили подозрительный автомобиль. В нем оказались мужчина и девушка. Полицейские утверждают, что они были сутенером и проституткой, пишет 66.ru.

Патрульные проверили их документы, оказалось, что девушка является гражданкой Казахстана. После допроса полицейские пригласили девушку в служебную машину, где якобы и произошло преступление, пишет издание. Издание Znak.com также сообщает, что пострадавшая оказывала сексуальные услуги за деньги.

Тропин в суде, который избирал меру пресечения, говорил, что секс был по обоюдному согласию.

Что заявили в суде двое других полицейских, екатеринбургские СМИ не уточняют. Би-би-си не удалось узнать позицию защиты обвиняемых.

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