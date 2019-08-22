Полицейских в Екатеринбурге обвинили в изнасиловании. Одного отпустили под домашний арест

Правообладатель иллюстрации Google Image caption По данным СМИ, изнасилование произошло за гаражами на улице Чайковского

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из трех полицейских, которых обвиняют в изнасиловании девушки. Еще одному продлили до 48 часов срок задержания, и лишь третьего суд взял под арест.

Как сообщает Интерфакс, троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила агентству, что сотрудники главного управления собственной безопасности МВД направлены в Свердловскую область для проверки информации об изнасиловании.

По ее словам, виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Что известно о полицейских?

Обвиняемых в изнасиловании полицейских зовут Вадим Мустафин, Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин, сообщает екатеринбургское издание 66.ru. Домашний арест назначили Мустафину, Бессарабова арестовали, а Тропину продлили срок задержания.

Как пишет 66.ru, на процессе фигурировала переписка между Бессарабовым и потерпевшей. Девушка сама дала ему номер, а он якобы пытался оказывать на нее давление, когда узнал, что она обратилась с заявлением.

В пресс-службе управления Следственного комитета России по Свердловской области сообщали, что трое полицейских, "действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, 1997 года рождения, совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера".

Что произошло?

Инцидент произошел в ночь на 18 августа. Тропин, Мустафин и Бессарабов патрулировали город на машине и заметили подозрительный автомобиль. В нем оказались мужчина и девушка. Полицейские утверждают, что они были сутенером и проституткой, пишет 66.ru.

Патрульные проверили их документы, оказалось, что девушка является гражданкой Казахстана. После допроса полицейские пригласили девушку в служебную машину, где якобы и произошло преступление, пишет издание. Издание Znak.com также сообщает, что пострадавшая оказывала сексуальные услуги за деньги.

Тропин в суде, который избирал меру пресечения, говорил, что секс был по обоюдному согласию.

Что заявили в суде двое других полицейских, екатеринбургские СМИ не уточняют. Би-би-си не удалось узнать позицию защиты обвиняемых.