Умрете ли вы в ближайшие 5-10 лет? Узнать ответ поможет новый анализ крови

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Ученые из Нидерландов разработали анализ крови, который позволяет не только оценить общее состояние вашего здоровья, но и с высокой вероятностью предсказать, умрете ли вы своей смертью в ближайшие 10 лет.

Это стало возможным после масштабного исследования, в ходе которого медики подробно изучили анализы крови из 12 различных европейских баз данных. В общей сложности были проанализированы образцы крови 44 тысяч человек.

Медикам удалось выявить всего 14 биомаркеров, оценивающих вероятность смертельного исхода от любых естественных причин - от ишемической болезни сердца до рака легких, - и на их основе разработать общий "индекс смерти".

Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В то же время авторы работы подчеркивают, что высокий "индекс смерти" не стоит воспринимать как неизбежный смертный приговор. Биомаркеры лишь оценивают текущее состояние здоровья и указывают на высокий риск развития тех или иных опасных заболеваний - однако его можно снизить, если существенным образом изменить привычный стиль жизни.

Зачем это нужно?

Кому-то может показаться пугающей сама мысль о том, что можно просто сдать анализ крови - и с высокой вероятностью определить, насколько он близок к смерти. Однако для врача эта информация имеет огромное значение, поскольку от нее может напрямую зависеть выбор лечения.

Например, назначать ли пациенту операцию или лучше обойтись менее эффективной, но и менее рискованной терапией, не предусматривающей хирургического вмешательства.

Некоторые показатели общего состояния здоровья - вроде уровня холестерина или кровяного давления - медики уже давно используют в качестве возможных факторов риска. Однако проблема состоит в том, что эти показатели довольно сильно зависят от возраста и не могут использоваться в качестве универсальных - то есть позволяющих оценить риски любого пациента.

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Команда ученых из Нидерландов решила найти биомаркеры, позволяющие сделать более точное предсказание - вне зависимости от возраста или пола пациента, - и им это удалось.

Авторы работы подчеркивают, что это самое масштабное исследование, когда-либо проведенное в этой области. Медики изучили результаты анализов крови 44 168 европейцев в возрасте от 18 до 109 лет, хранящиеся в различных медицинских базах данных, причем каждый из пациентов сдавал кровь по меньшей мере дважды (минимальная разница между анализами составила чуть меньше трех лет, максимальная - почти 17).

Кроме того, каждый из участников исследования дал предварительное согласие на изучение состава его крови после смерти. В результате более 5500 человек "сдали" повторный анализ посмертно.

"Формула смерти"?

Каждый анализ оценивался по 226 показателям. Изначально ученым удалось установить 136 биомаркеров, связанных с той или иной причиной смерти, однако подавляющее большинство из них оказались сильно взаимозависимыми, поэтому медики продолжили исследования.

Их целью было найти основные, независимые показатели, которые бы наиболее точно оценивали состояние здоровья и риск развития тяжелых заболеваний с опасностью смертельного исхода. Таких биомаркеров оказалось всего 14 - в том числе концентрация в крови некоторых аминокислот (гистидина, лейцина, валина, фениланилина и других), а также глюкозы и других веществ.

Ученые сравнили полученные данные с привычными показателями (которые медики сейчас используют для оценки состояния здоровья пациентов) и выяснили, что предложенная ими модель значительно точнее - особенно применительно к пожилым пациентам, мужчинам и женщинам старше 60 лет.

В целом же, для пациентов любого возраста, анализ этих 14 биомаркеров позволяет предсказать вероятность смертельного исхода в ближайшие 5-10 лет с точностью, превышающей 83%.

"Наши результаты показывают, что в будущем анализ метаболических биомаркеров можно будет использовать в качестве руководства при выборе лечения для пациентов - в том случае, если они подтвердятся в ходе дальнейших клинических исследований", - уверены авторы работы.

Однако другие эксперты высказывают по этому поводу более осторожный оптимизм.

"Это очень интересный шаг, однако новая модель еще не готова к использованию", - отмечает профессор Университетского колледжа Лондона Аманда Хеслгрейв.

Полный список биомаркеров:

XXL-VLDL-L (общее количество липидов в хиломикронах и крупных липопротеинах очень низкой плотности)

S-HDL-L(общее количество липидов в мелких липопротеинах высокой плотности)

VLDL-D (средний диаметр частиц липопротеинов очень высокой плотности)

PUFA/FA (процентное соотношение полиненасыщенных жирных кислот к общему числу жирных кислот)

Glc (глюкоза)

Lac (лактаты)

His (гистидин)

Ile (изолейцин)

Leu (лейцин)

Val (валин)

Phe (фенилаланин)

AcAce (ацетоацетат)

Alb (альбумин)

GlycA (ацетилы гликопротеина)

Курсивом выделены биомаркеры, высокие показатели которых связаны с повышением риска смерти, для остальных маркеров соотношение обратное.