Image caption Номер журнала "Тайны звезд" от 21 августа

Статья российского журнала о знаменитостях "Тайны звезд" о протестах из-за выборов Мосгордумы вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Русская служба Би-би-си поговорила с главным редактором журнала.

На эту статью в четверг обратил внимание корреспондент газеты "Коммерсант" Александр Черных. В заголовок вынесена цитата певца Сергея Лазарева, который 10 августа так прокомментировал задержание Дарьи Сосновской, которой полицейский нанес удар в живот: "Нелюди при исполнении избивают в Москве людей! Стыдоба! Позор!"

Материал был опубликован в номере от 21 августа и вынесен на обложку (основной материал на обложке посвящен здоровью актрисы Анастасии Заворотнюк), в самой статье сделан акцент на комментариях артистов и телеведущих, осудивших, в частности, избиение Сосновской.

Журнал "Тайны звезд" - один из самых популярных еженедельных журналов в России. По данным Mediascope, средняя аудитория одного номера журнала, который называет себя "самым продаваемым женским еженедельником о знаменитостях", в декабре 2018-го - апреле 2019 года составила 981,5 тыс. читателей. Тираж одного номера - 475 тыс. экземпляров.

Все думают, что мы только "грязным бельем" занимаемся - кто умер, кто заболел. А мы такие же, как все журналисты Роман Попов, главный редактор журнала "Тайны звезд"

Журнал издает немецкий медиахолдинг Bauer Media Group. Глава издательского дома Bauer Media Group Russia Алексей Иванов сказал телеграм-каналу "Подъем", что статья "Нелюди при исполнении" представляет собой лишь подборку мнений известных людей о митингах.

Русская служба Би-би-си поговорила с главным редактором "Тайн звезд" Романом Поповым о статье, вызвавшей большой резонанс в соцсетях, о протестах и его отношении к действующей власти.

"Каждая звезда имеет право на свое мнение"

Би-би-си: Почему вы решили сделать такой материал?

Роман Попов: В заголовке использована прямая речь двукратного участника Евровидения от России Сергея Лазарева, большого патриота. Он большая звезда. Если звезда высказывается, я не вижу никаких проблем об этом написать.

Мы писали и про митинги на Болотной, и на Сахарова, и про [политика Алексея] Навального. Все думают, что мы только "грязным бельем" занимаемся - кто умер, кто заболел. А мы такие же, как все журналисты. Это не первая и не последняя статья про политику.

Би-би-си: То есть в первую очередь вас заинтересовала реакция звезд на насилие со стороны полиции?

Р.П.: У нас есть формат - мы все подаем через звезд. Как людей и как журналистов нас, как и вас, интересует всё. Но мы в нашем формате не всё можем подать. Поэтому мы всегда ждем или ищем, когда кто-то из звезд выскажется. Поскольку звезды - такие же люди, как и мы. Одни трусливые, другие смелые. Мы за этим тщательно следим.

И когда получается так, что и Сергей Лазарев, который защищал честь России на Евровидении, и Тина Канделаки, которая лояльна к нашим властям, высказывают одну и ту же мысль, почему бы об этом не написать для всей страны?

Мысль же справедливая и простая, и я лично с ней согласен: мужики не должны бить женщин ни при каких обстоятельствах - тем более кулаком в живот. Да и вообще бить нельзя. Любая женщина может быть беременна, мы же не телепаты, чтобы это знать. Я как мужик никогда бы себе такого не позволил.

Би-би-си: У вас есть данные о том, как продается последний номер?

Р.П.: Пока никаких вопросов не было, но у нас вообще очень интересные люди в России. Когда мы публикуем статью о том, что [актер] Алексей Панин вставил себе кольцо в промежность, то звонков нет. А когда мы ошибочно написали, что Владимиру Путину не 66 лет, а 68, раздалось десять звонков от всяких старушек, которые очень сильно по этому поводу переживали.

В редакции вообще обычно звонят люди не совсем спокойные.

Мы не в первый раз пишем про какие-то вещи, связанные с политикой, которые не совпадают с мнением большинства. Но у нас свобода слова, каждая звезда имеет право на свое мнение. Если мы с ним соглашаемся, мы его публикуем, если не соглашаемся - критикуем. Наша позиция - пусть расцветают все цветы.

"Я хожу на митинги и заряжаюсь энергией"

Би-би-си: Вы сами ходили на митинг 10 августа. Почему вы на него пошли?

Р.П.: Я хожу на митинги, это не секрет, потому что я за справедливость. Мне не нравится, что у нас несправедливые суды, несправедливые законы, несправедливое государство.

Мне 43, но я максималист в душе и не могу сидеть спокойно, когда кругом творится несправедливость. Я не знаю, что делать, но то, что я вижу, мне не нравится. Мне кажется, что выйти на улицу и сказать об этом - это цивилизованный способ, который зарекомендовал себя во всех европейских странах. Мне кажется, что мы - русские - не хуже европейцев.

В первый раз я ходил на митинг, кажется, еще когда Алексея Навального с братом пытались посадить. Меня тогда поразило большое количество молодых людей.

Молодежь обмануть невозможно, они максималисты. Это нам можно рассказывать про все оттенки серого, а им не скажешь этого, они четко видят добро и зло. И когда им взрослые говорят, что мол жизнь - сложная штука, что надо идти на компромиссы с совестью - они этого делать не будут. И я хожу на митинги, смотрю на их честные светлые лица и заряжаюсь энергией, думаю, что у России еще может быть будущее.

Правообладатель иллюстрации FACEBOOK/ROMAN POPOV Image caption Роман Попов (справа) на митинге 10 августа

"Возникло ощущение, что нас всех обманули"

Би-би-си: А вы к Путину как относитесь?

Р.П.: Я в свое время работал собкором "Комсомольской правды" в Санкт-Петербурге, когда он только возглавил правительство. И я написал огромное количество статей про Владимира Владимировича, потому что всем было интересно, кто он такой.

Я обошел всех его друзей, одноклассников, и я его горячо поддерживал в первый срок и второй. Мне нравилось то, что он делал и говорил, считал, что России наконец повезло. Я и сейчас считаю, что в тот момент он был нужен стране.

Но когда произошла история с [Дмитрием] Медведевым (рокировка 2011 года), и он отдал свое место Путину, у меня возникло ощущение, что нас всех обманули. И я не все поддерживаю, что он делает теперь.

Би-би-си: Кому-то из оппозиционеров симпатизируете?

Р.П.: Мне нравится Алексей Навальный, я с профессиональной точки зрения считаю его лучшим журналистом-расследователем страны, сопоставимые расследования "Новая газета" еще делает. Мне очень нравится Любовь Соболь. Она, во-первых, красивая, во-вторых - умная, это редкое сочетание. А теперь, выясняется, она еще и смелая.

Знаете, людей, которые готовы вынести свое сердце людям, как Данко, очень мало. Большинство из нас трусливые и средненькие. Поэтому таких [смелых] надо беречь и ценить, носить на руках, независимо от их взглядов.

Би-би-си: На выборы Мосгордумы пойдете?

Р.П.: Я еще не решил. Тех, за кого я хотел голосовать, не допустили. Все решили опять за нас, до нас, приняв законы, которые нам не дают иметь своих представителей.

Если у них там междусобойчик и они все за нас решили, то тогда зачем туда ходить. Все-таки я надеялся, что услышат людей, выходивших на улицу - ведь революция и кровь у нас уже была, это никому не надо.