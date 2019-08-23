Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый корабль с африканскими рабами вошел в порт английской колонии Вирджиния в августе 1619 года

К 400-й годовщине с начала рабства в Америке журнал New York Times Magazine выпустил масштабный проект по истории расового неравенства. Влиятельные республиканцы назвали его "ложью" и "пропагандой" и сравнили издание с газетой "Правда".

Статьи из "Проекта 1619" вышли в формате интерактивной платформы - 16-страничной секции в газете New York Times и 96-страничного номера журнала New York Times Magazine. С пятницы материалы будут также распространяться в формате подкаста.

Проект вызвал одобрительные отзывы ученых, публицистов и политиков-демократов.

Однако республиканцы и консервативные публицисты посчитали его попыткой переписать историю и посеять расовую рознь.

Темнокожие авторы о своей истории

Правообладатель иллюстрации Kyle LaHucik Image caption Первая полоса воскресной газеты New York Times, посвященная истории рабства

Название проекта отсылает к августу 1619 года, когда первый корабль с африканскими рабами вошел в порт британской колонии Вирджиния, которая позже станет штатом США.

Рабство продолжалось последующие 250 лет и легло в основу плантационной экономики.

Проект рассматривает не только исторические аспекты рабства, но и продолжительное влияние расового неравенства на культуру, экономику, здравоохранение и другие аспекты американской жизни.

В проекте представлены репортажи, исторические эссе, стихотворения, иллюстрации и фотографии на тему расового неравенства, написанные и созданные ведущими темнокожими авторами, художниками и фотографами.

В первом эссе проекта штатный автор журнала New York Times Николь Ханна-Джонс пишет о себе как о части "первого поколения темнокожих американцев в истории Соединенных Штатов, рожденного в обществе, где темнокожие люди имеют все гражданские права".

Хотя рабство в американском обществе закончилось более 150 лет назад, расовая сегрегация и узаконенная дискриминация по расовому признаку существовали еще столетие, пишет Ханна-Джонс.

"Лживей, чем "Правда"

Организация "Пулитцеровский центр" составила учебный план для школьных уроков истории на основе материалов New York Times, а многие либеральные политики и публицисты поддержали выход спецпроекта.

Сенатор от штата Калифорния и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала материалы "убедительным и необходимым сведением счетов с нашей историей".

"Мы не можем понять и решить сегодняшние проблемы без правды о том, как мы пришли к ним", - написала Харрис в "Твиттере".

Однако влиятельные республиканцы и консервативные публицисты сочли проект леволиберальной пропагандой и попыткой манипулировать историей.

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич заявил, что подзаголовок для "Проекта 1619" должен был звучать как "вся пропаганда, которой мы хотим промыть вам мозги".

Пропустить Twitter пост , автор: @newtgingrich The NY Times 1619 Project should make its slogan “All the Propaganda we want to brainwash you with”.it is a repudiation of the original NY Times motto. — Newt Gingrich (@newtgingrich) 18 августа 2019 г.

В другом твите Гингрич добавил, что даже газета "Правда" никогда "не была такой лживой, как эта попытка написать "историю слева".

Его заявления поддержал Тед Круз, сенатор от штата Техас и один из самых влиятельных республиканцев.

В попытках "переписать историю" New York Times обвинили и консервативные публицисты на страницах газет Washington Times и Washington Examiner.

Схожий взгляд выразил и член комиссии по гражданским правам США Питер Кирсанов в статье для авторитетного консервативного журнала National Review.

Известный консервативный радиоведущий Эрик Эриксон написал в "Твиттере", что проект без должного уважения относится к "цене, которую белые люди заплатили, чтобы освободить рабов".