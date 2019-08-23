Проект New York Times к 400-й годовщине рабства обидел консерваторов
К 400-й годовщине с начала рабства в Америке журнал New York Times Magazine выпустил масштабный проект по истории расового неравенства. Влиятельные республиканцы назвали его "ложью" и "пропагандой" и сравнили издание с газетой "Правда".
Статьи из "Проекта 1619" вышли в формате интерактивной платформы - 16-страничной секции в газете New York Times и 96-страничного номера журнала New York Times Magazine. С пятницы материалы будут также распространяться в формате подкаста.
Проект вызвал одобрительные отзывы ученых, публицистов и политиков-демократов.
Однако республиканцы и консервативные публицисты посчитали его попыткой переписать историю и посеять расовую рознь.
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Темнокожие авторы о своей истории
Название проекта отсылает к августу 1619 года, когда первый корабль с африканскими рабами вошел в порт британской колонии Вирджиния, которая позже станет штатом США.
Рабство продолжалось последующие 250 лет и легло в основу плантационной экономики.
Проект рассматривает не только исторические аспекты рабства, но и продолжительное влияние расового неравенства на культуру, экономику, здравоохранение и другие аспекты американской жизни.
В проекте представлены репортажи, исторические эссе, стихотворения, иллюстрации и фотографии на тему расового неравенства, написанные и созданные ведущими темнокожими авторами, художниками и фотографами.
В первом эссе проекта штатный автор журнала New York Times Николь Ханна-Джонс пишет о себе как о части "первого поколения темнокожих американцев в истории Соединенных Штатов, рожденного в обществе, где темнокожие люди имеют все гражданские права".
Хотя рабство в американском обществе закончилось более 150 лет назад, расовая сегрегация и узаконенная дискриминация по расовому признаку существовали еще столетие, пишет Ханна-Джонс.
"Лживей, чем "Правда"
Организация "Пулитцеровский центр" составила учебный план для школьных уроков истории на основе материалов New York Times, а многие либеральные политики и публицисты поддержали выход спецпроекта.
Сенатор от штата Калифорния и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала материалы "убедительным и необходимым сведением счетов с нашей историей".
"Мы не можем понять и решить сегодняшние проблемы без правды о том, как мы пришли к ним", - написала Харрис в "Твиттере".
Однако влиятельные республиканцы и консервативные публицисты сочли проект леволиберальной пропагандой и попыткой манипулировать историей.
Бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич заявил, что подзаголовок для "Проекта 1619" должен был звучать как "вся пропаганда, которой мы хотим промыть вам мозги".
В другом твите Гингрич добавил, что даже газета "Правда" никогда "не была такой лживой, как эта попытка написать "историю слева".
Его заявления поддержал Тед Круз, сенатор от штата Техас и один из самых влиятельных республиканцев.
В попытках "переписать историю" New York Times обвинили и консервативные публицисты на страницах газет Washington Times и Washington Examiner.
Схожий взгляд выразил и член комиссии по гражданским правам США Питер Кирсанов в статье для авторитетного консервативного журнала National Review.
Известный консервативный радиоведущий Эрик Эриксон написал в "Твиттере", что проект без должного уважения относится к "цене, которую белые люди заплатили, чтобы освободить рабов".