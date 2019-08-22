Фото дня: Джонсон в гостях у Макрона почувствовал себя как дома
- 22 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Борис Джонсон совершил свой первый зарубежный визит в качестве премьер-министра. Во Франции на встрече с президентом Эмманюэлем Макроном Джонсон обсудил процедуру "Брексита".
На протяжении своей политической карьеры Джонсон не раз делал экстравагантные жесты. Как сообщает Рейтер, ненадолго поставив ногу на кофейный столик, Джонсон огляделся и помахал журналистам.
Макрон на поведение Джонсона отреагировал с улыбкой.
***