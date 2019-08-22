Фото дня: Джонсон в гостях у Макрона почувствовал себя как дома

  • 22 августа 2019
Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон Правообладатель иллюстрации Getty Images

Борис Джонсон совершил свой первый зарубежный визит в качестве премьер-министра. Во Франции на встрече с президентом Эмманюэлем Макроном Джонсон обсудил процедуру "Брексита".

На протяжении своей политической карьеры Джонсон не раз делал экстравагантные жесты. Как сообщает Рейтер, ненадолго поставив ногу на кофейный столик, Джонсон огляделся и помахал журналистам.

Макрон на поведение Джонсона отреагировал с улыбкой.

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Пять фактов о Борисе Джонсоне

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