ВОЗ не нашла доказательств, что микропластик вреден для здоровья

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Исследователи находили кусочки пластмассы в каплях дождя, в снегу, еде, воздухе, организмах рыб и животных

Кусочки пластика диаметром меньше 5 миллиметров, которые находят в питьевой воде, представляет "минимальную опасность для здоровья", заявили во Всемирной организации здравоохранения. "Нам срочно нужно узнать больше", - говорится в заявлении ВОЗ.

Организация впервые прокомментировала проблему микропластика. ВОЗ начала расследование в прошлом году, после того как журналистская организация Orb Media проанализировала химический состав бутилированной воды крупнейших мировых брендов и почти во всех обнаружила частицы пластика.

Исследователи находили кусочки пластмассы в дожде в Скалистых горах, в арктическом снегу, в еде, воздухе, организмах рыб и животных. "Микропластик вездесущ", - говорится в докладе ВОЗ.

При этом его воздействие как на человека, так и на среду, мало изучено, признают в организации.

Тем не менее, говорится в докладе, на основании той ограниченной информации, которая сегодня доступна ученым, нельзя сказать, что микропластик представляет опасность для здоровья.

По мнению авторов исследования, надлежащая очистка воды должна убирать из нее и до 90% микропластика. Отдельно отслеживать концентрацию микропластика в воде организация не рекомендует. Вместо этого ВОЗ советует поставщикам воды сосредоточиться на "известных рисках".

"Два миллиарда человек в мире пьют воду, отравленную фекалиями. Из-за этого ежегодно в мире происходит миллион смертей. Сосредоточиться лучше на этом", - комментирует доктор Брюс Гордон результаты исследования.

Соавтор исследования Дженнифер де Франс отмечает, что сейчас в изучении пластика очень много пробелов. И хотя в этом докладе ВОЗ констатирует, что пластик почти безвреден, с дальнейшим изучением вопроса это может измениться.

"Нам нужно знать количество частиц, которые находят в воде, их размер, их форму, и химический состав", - говорит она.

Кроме того, доклад ВОЗ касается только воды. А пластик присутствует и в еде и в воздухе. В течение следующих лет организация должна изучить, как именно постоянный контакт с пластиком влияет на здоровье.