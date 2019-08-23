Пожары в джунглях Амазонки: Франция грозит блокировать торговое соглашение с Бразилией

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Франция и Ирландия заявили, что не ратифицируют торговое соглашение между Евросоюзом и странами Южной Америки, пока Бразилия не предпримет больше усилий для борьбы с лесными пожарами в бассейне Амазонки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его бразильский коллега Жаир Болсонару солгал ему по поводу своего отношения к проблеме изменения климата.

Бразильский государственный космический центр INPE ранее сообщил, что число очагов возгорания в бразильских дождевых лесах в этом году оказалось рекордным за все время наблюдений.

С начала этого года агентство выявило больше 70 тыс. очагов, а с четверга минувшей недели спутники зафиксировали 9507 новых пожаров. Это на 83% больше, чем в прошлом году, заявили в агентстве. Большинство очагов находится в районе бассейна Амазонки.

Ранее многие европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу увеличения площади пожаров в Амазонии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он "глубоко озабочен" последствиями утраты этих ценнейших экосистем.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала происходящее настоящей чрезвычайной ситуацией, которая угрожает не только Бразилии, но всему миру.

В пятницу президент Бразилии заявил, что он думает привлечь к тушению пожаров военных.

Вместе с тем, Болсонару обвинил президента Франции во вмешательстве в дела своей страны с целью получить политическую выгоду. Ранее он назвал призывы европейских политиков обсудить ситуацию с пожарами в Бразилии на саммите G7 в Биаррице (в котором Бразилия не принимает участия) демонстрацией неуместного колониалистского мышления.

Сейчас Эммануэль Макрон и премьер Ирландии Лео Варадкар заявляют, что их страны не ратифицируют торговое соглашение ЕС и Меркосур, пока Бразилия не продемонстрирует свою готовность принимать более эффективные меры для тушения пожаров.

В конце июня ЕС и страны Меркосур (объединенный рынок Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая) после переговоров, длившихся более 20 лет, заключили соглашение о свободной торговле. Для ЕС это крупнейшее в его истории торговое соглашение, которое отворяет европейскому бизнесу двери на рынок четырех стран Южной Америки с населением в 260 млн человек.

Для того чтобы договор вступил в силу, его должны ратифицировать парламенты каждой страны-участницы.