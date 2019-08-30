Подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной. Что известно

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В ночь на пятницу начали появляться сообщения о том, что между Россией и Украиной начался обмен удерживаемыми лицами. Утром и в Москве, и в Киеве заявили, что процесс переговоров по обмену еще продолжается.

Что говорили ночью

Первой об освобождении ряда украинцев сообщила сотрудница Верховной рады Украины Анна Исламова. "Обмен завершился: моряки, [Олег] Сенцов, [Николай] Карпюк, [Владимир] Балух, [Павел] Гриб летят домой", - написала она в "Фейсбуке".

Репост этого сообщения сделал новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. И с его подачи новость подхватили российские, украинские и мировые СМИ.

Вскоре главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале написал, что самолет с освобожденными украинцами якобы должен приземлиться в Киеве около пяти утра пятницы.

Издание "Крым.Реалии" в свою очередь сообщило, что родственников моряков проинформировали о том, что те якобы уже находятся на территории Украины.

Что говорили утром

Ни в Москве, ни в Киеве информацию о том, что обмен заключенными уже идет, не подтвердили.

"Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию", - написала в "Фейсбуке" пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Чуть позже появилось заявление офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - говорится в сообщении.

Российские власти также не подтверждают факт обмена заключенными. Агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщило, что обмен удерживаемыми лицами пока не начался, поскольку нужно время для оформления необходимых документов.

"Сообщения, появившиеся в телеграмм-каналах, о том, что Москва и Киев начали обмен, а колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства. О том, что в 01:05 мск в подмосковном аэропорту Остафьево приземлился самолет с выключенными транспондерами, ночью сообщил телеграм-канал Baza.

Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО, сообщил ТАСС адвокат Валентин Рыбин. "Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - сказал он.

Как готовились

В августе СМИ начали сообщать, что Москва и Киев активизировали переговоры по обмену заключенными. 23 августа стало известно, что в Киев прилетела уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова. Источники РБК 22 августа сообщали, что украинский омбудсмен Людмила Денисова "уже находится в России".

23 августа газета "Коммерсант" написала, что до конца месяца обмен планируется по формуле "33 на 33" - 33 россиян на 33 украинцев, в том числе всех 24 моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. 28 августа пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о возможности обмена по формуле "35 на 35".

Обмен не затронет режиссера Олега Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме, подчеркивало издание. Однако в четверг, 29 августа, российские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Сенцов был переведен из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в СИЗО в Москве.

Вечером в четверг, 29 августа, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что в СИЗО "Лефортово" из разных колоний доставлены украинцы Роман Сущенко, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В суде обвиняемый в госизмене Вышинский заявлял, что не менял свою позицию касаемо участия в обмене

За день до этого Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому, обвиняемому в в государственной измене. Его отпустили из СИЗО под личное обязательство.

Вышинский ранее отказывался признавать свою вину и неоднократно заявлял, что не будет участвовать в обмене. Уже после решения Киевского суда Сарган обнародовала фотокопию заявления, в котором от лица Вышинского дается согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждается готовность выехать за пределы Украины.

Кого ждали из Украины

О том, что российских граждан Максима Одинцова и Александра Баранова помилуют для выхода на свободу, сообщал агентству Интерфакс их адвокат Рыбин. Одинцов и Баранов были задержаны на границе аннексированного Крыма, они получили 14 и 13 лет за дезертирство и госизмену (они перешли из украинской армии в российскую).

"Так и будет, это процедура формальная для возможности выхода на свободу", - говорил Рыбин, отвечая на вопрос о том, допускает ли он помилование своих подзащитных.

Адвокат Рыбин также говорил, что из-под ареста был освобожден житель Одессы Евгений Мефедов, участвовавший в событиях 2 августа 2014 года, оправданный по делу о беспорядках, после чего находившийся под арестом по статье о сепаратизме.

Кроме того, адвокаты сообщали о готовности Киева обменять бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова и осужденного за терроризм россиянина Алексея Седикова. Седиков. как сообщалось, написал прошение о помиловании на имя президента Украины.

Кого ждали из России

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 24 украинских моряка были арестованы после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. По этой статье им грозит до шести лет заключения.

Агентство Интерфакс сообщало, что Москва может передать Киеву не только арестованных и находящихся в СИЗО, но и пятерых отбывающих наказание в колониях.

По данным правозащитного центра "Мемориал", в СИЗО "Лефортово" из колоний были доставлены украинцы Балух, Гриб, Клых и Кольченко и Николай Карпюк (доставку первых четырех позже подтвердили в ОНК). Они могут быть выданы Украине для отбывания наказания, говорил собеседник Интерфакса.

Эти украинцы отбывали наказание в разных колониях. В августе адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что ее подзащитного этапировали из колонии в Торжке. А адвокат Карпюка Алексей Барановский сообщал, что его подзащитный покинул тюрьму "Владимирский централ".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что располагает информацией по возможным обменам удерживаемых лиц между Украиной и Россией, но поделиться ею не может. "Мы считаем в данном случае, несмотря на всю нашу открытость, что все подобные вопросы должны решаться профессионалами", - говорила Захарова в эфире канала "Россия-24".

Переговоры Зеленского и Путина

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по обмену удерживаемыми лицами должны появиться в ближайшие дни.

"Я этим занимаюсь лично, - говорил Зеленский. - Мы ждем результаты шаг за шагом, первые результаты должны быть уже в ближайшие дни, не хочу загадывать. Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну".

Публично сообщалось о двух случаях телефонных переговоров между Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. В начале августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на самопровозглашенные республики востока Украины с тем, чтобы прекратились обстрелы украинских позиций.

Перед этим они разговаривали в июле - также по инициативе украинской стороны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда сообщал, что главы государств обсуждали вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.