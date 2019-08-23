Кремль не верит анонимным врачам. Один из них рассказывал о "радиоактивных пациентах" публично

Image caption Пострадавшие от взрыва побывали в приемном отделении, где были другие пациенты

Архангельский врач публично подтвердил: его коллегам не сообщали, что пациенты, которых привезли в больницу после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, могут быть источником радиоактивного излучения. Накануне представитель Кремля заявил, что постановка вопроса "архангельские врачи утверждают…" не имеет права на существование.

Официальной информации о выбросе радиации после инцидента в Северодвинске по-прежнему мало. Врачи, обследовавшие пострадавших при взрыве, до сих пор соглашались говорить об этом только на условиях анонимности. Репортаж, основанный на разговорах с врачами, накануне был опубликован Би-би-си.

Газета Moscow Times в пятницу обратила внимание на запись в соцсети "ВКонтакте" Игоря Семьина, который еще 14 августа писал: врачей не предупредили о том, что их пациенты могут быть источником радиоактивного излучения.

"Подставлены оказались многие: молодые ребята, самому старшему из которых 31 год, за сутки развалившиеся от радиации, население Северодвинска, дружно сходившее на пару-тройку внеплановых рентгенограмм, врачи, мои коллеги, которые оказались перед пострадавшими просто [неподготовленными], банально респираторов не было. Никто ничего не сказал, не предупредил и все. Бросили их, дальше разбирайтесь, как хотите", - писал Семьин.

На сайте Архангельского областного клинического госпиталя указано, что Игорь Семьин работает там сердечно-сосудистым хирургом. Источник в госпитале подтвердил Би-би-си, что Семьин работает в этой больнице. "Мы теперь беспокоимся, что у него могут быть проблемы", - сказал он.

Би-би-си удалось узнать, что врачам, которым привезли пострадавших, не сказали, что пациенты являются источником радиации. Всего с зараженными радиацией контактировали 90 человек, и людей, оказавшихся в зоне риска, может быть больше, оценивали ситуацию двое сотрудников Архангельской областной клинической больницы.

Медики согласились говорить с корреспондентом Би-би-си на условиях анонимности. Аналогичные публикации вышли у "Медузы" и "Новой газеты".

"Кто-то хочет умышленно накалить информационный фон"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил скепсис по поводу публикаций со ссылкой на врачей, говоривших на условиях анонимности.

"Что касается мнения отдельных врачей, то, конечно, нужно знать, что это за мнение и чье это мнение конкретно. Постановка вопроса "архангельские врачи утверждают…", мне кажется, не имеет права на существование, - говорил Песков. - Ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности".

Би-би-си направила Пескову запрос и ожидает ответа.

В пятницу правительство Архангельской области подтвердило, что у одного из обследованных местных врачей, которые помогали пострадавшим после взрыва на военном полигоне в Нёноксе, нашли радиоактивный цезий-137.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) посчитали, что он попал туда не в результате ликвидации последствий инцидента в Нёноксе, а "через продукты, которые он [врач] принимал в пищу". Цезий-137 может "накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях", заявили в ФМБА.

В среду 21 августа "Медуза" со ссылкой на сотрудника Архангельской областной больницы писала, что врачу, у которого нашли радиоактивный элемент, сказали, что он "просто наелся фукусимских крабов" в Таиланде, куда недавно ездил.

8 августа на полигоне под Северодвинском при испытании "специзделия" произошел взрыв, в результате которого погибли пятеро сотрудников "Росатома". Власти до сих пор не раскрывают подробности. Вскоре после происшествия появились сообщения о перебоях в работе четырех российских станций мониторинга радиации.