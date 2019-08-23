В организме архангельского врача нашли цезий-137. Он попал туда с едой, уверяют власти

Image caption Часть пострадавших от взрыва привезли в Архангельскую областную клиническую больницу

Правительство Архангельской области подтвердило, что у одного из обследованных местных врачей, которые помогали пострадавшим после взрыва на военном полигоне в Нёноксе, нашли радиоактивный цезий-137. Правда, специалисты считают, что он попал в организм врача с пищей.

Власти Архангельской области в отчете об итогах обследования местных врачей заявили, что в целом "превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено".

Однако у одного из врачей в мышечной ткани нашли радиоактивный цезий-137. Специалисты Федерального медико-биологического агентства посчитали, что он попал туда не в результате ликвидации последствий инцидента в Нёноксе, а "через продукты, которые он [врач] принимал в пищу". Цезий-137 может "накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях", заявили в ФМБА.

"Обследование прошли более 110 человек - это врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона", - говорится в отчете. Из них 20 человек проходили обследование в медицинском биофизическом центре имени А.И Бурназяна в Москве.

Остальных, по заявлению властей, проверяли специалисты московского центра в мобильной лаборатории в Архангельске. Она работала на том же оборудовании и с использованием тех же методик, которые применялись при обследовании в Москве, говорится в отчете.

Русской службе Би-би-си в четверг удалось поговорить с двумя врачами, которые в курсе того, как оказывалась помощь пострадавшим. По словам медиков, от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности, а именно - что от пострадавших они могли получить большую дозу радиации. Пострадавшие находились в приемном покое больницы, и мимо них ходили другие пациенты, рассказали врачи. По их словам, всего с пострадавшими контактировали около 90 человек.

Впервые о выявленном у одного из врачей цезии-137 со ссылкой на источники написало издание The Moscow Times неделю назад, 16 августа. В материале также говорилось, что сотрудники ФСБ требовали от врачей, непосредственно контактировавших с пострадавшими, подписать соглашение о неразглашении. Это подтвердили два собеседника Би-би-си.

В пятницу 23 августа The Moscow Times написали об обнаруженном посте во "ВКонтакте", написанном, по данным издания, кардиохирургом Архангельской областной клинической больницы Игорем Семьиным. На сайте больницы действительно указан сердечно-сосудистый хирург с таким именем.

Он пишет, что "никто ничего не сказал, не предупредил и все. Бросили их, дальше разбирайтесь как хотите" и что "подставлены оказались многие", среди которых "молодые ребята, самому старшему из которых 31 год, за сутки развалившиеся от радиации".

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о радиационном заражении после взрыва под Северодвинском со слов анонимных врачей не имеет права на существование. "Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они. Обезличенно в данном случае нельзя говорить", - сказал Песков.

В среду 21 августа "Медуза" со ссылкой на сотрудника Архангельской областной больницы написала, что врачу, у которого нашли радиоактивный элемент, сказали, что он "просто наелся фукусимских крабов" в Таиланде, куда недавно ездил. "Он молодой мужчина, сейчас у него беременная жена", - сказал источник издания о враче. По его словам, он имел контакт с цезием несколько часов, участвовал в проведении операции и "нависал над больным без респираторной маски".