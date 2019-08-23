Фото дня: севший в кукурузном поле самолет начали разрезать на части

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Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадкуна кукурузном поле в Подмосковье, начали разрезать на части.

В авиакомпании решили, что самолет не подлежит восстановлению. Его разрезают гидравлическими ножницами, чтобы по частям вывезти на утилизацию.

15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из подмосковного Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. В результате у лайнера отказали оба двигателя.

Самолет совершил экстренную посадку в кукурузном поле, все 224 пассажира и семь членов экипажа остались живы. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину на следующий день были присвоены звания Героев России.

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