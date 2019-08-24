Новые столкновения с полицией в Гонконге, протестующие возвели баррикады из бамбука
Двенадцатая неделя протестов в Гонконге, проходившая относительно мирно, в субботу переросла в новые столкновения полиции с демонстрантами, которые прошли маршем по густонаселенному району Куньтхон.
Силовики преградили путь протестующим. Те начали возводить баррикады из бамбуковых строительных лесов и уличных железных перегородок. Возле здания отделения полиции противостояние продолжалось несколько часов, пока демонстранты не начали забрасывать полицейских камнями, кирпичами и бутылками с водой. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и стала задерживать участников протеста, избивая их дубинками.
К требованиям сохранения политических и гражданских свобод, ставших главной темой протеста, добавились несколько конкретных требований: демонстранты в Куньтхоне протестовали против закрытия четырех станций метро (и других попыток администрации городского транспорта мешать демонстрантам) и требовали убрать с улиц столбы с электронной аппаратурой, которая, как заявляли власти Гонконга, нужна для измерений чистоты воздуха.
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Оппозиция подозревает, что на самом деле это камеры системы слежения, применяемой китайской госбезопасностью для идентификации участников протеста.
Всю неделю до этого протесты продолжались, но мирно - в прошлое воскресенье полиция не препятствовала шествию более полутора миллионов человек, и эта акция, по словам участников, заметно подняла моральный дух протестующих.
В пятницу десятки тысяч сторонников демократического Гонконга, взявшись за руки, образовали единую цепь, протянувшуюся через несколько районов, по набережным и по склонам Львиной горы - одной из главных достопримечательностей города - вплоть до самой вершины.
С наступлением темноты участники акции зажгли фонарики на мобильных телефонах.
Живая цепь
Мирное "демократическое стояние" в Гонконге состоялось в день 30-й годовщины "Балтийского пути" - мирной акции за независимость стран Балтии от СССР, в которой приняли участие два миллиона жителей Латвии, Литвы и Эстонии.
Компания YouTube объявила в пятницу, что закрыла более 200 видеоканалов, которые использовались государственной пропагандой материкового Китая для распространения дезинформации о протестах в Гонконге.
За несколько дней до этого из "Твиттера" были удалены 936 аккаунтов троллей - как заявила соцсеть, они разжигали политические распри в Гонконге.
На давление со стороны Пекина жалуются сотрудники системообразующих гонконгских компаний, таких как оператор гонконгского метро и авиакомпания Cathay Pacific.
Стюардесса и глава профсоюза авиалиний Ребекка Си, уволенная 21 августа, назвала негласное давление китайских властей на менеджеров в Гонконге "белым террором". 16 августа ушел в отставку глава Cathay Pacific. Из компании уволены уже как минимум четверо сотрудников, выражавшие в соцсетях поддержку протестам - в их числе двое пилотов.