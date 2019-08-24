Принц Эндрю заявил, что не подозревал о преступлениях Эпштейна

Правообладатель иллюстрации NI Syndication Image caption Принца Эндрю (слева) сфотографировали во время дружеской прогулки с Джеффри Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка в 2010 году

Средний сын британской королевы Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю вновь попытался оправдаться за свою дружбу с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюремной камере, куда его поместили до суда по обвинению в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству.

В специальном заявлении в субботу принц Эндрю сказал, что никогда не замечал ничего криминального в поведении Эпштейна и не подозревал ни о чем. Желая, по его собственным словам, прояснить факты вокруг "существовавших в прошлом приятельских или дружеских отношениях" с финансистом, герцог Йоркский заявил: "За все время знакомства я виделся с ним редко, вероятно, не чаще одного-двух раз в год".

"Я останавливался у него в гостях в разных местах. Ни разу за то ограниченное время, что я проводил с ним, я не видел ничего похожего на то поведение, которое стало причиной его ареста и приговора - я не был свидетелем такого поведения и не подозревал о нем". Первое знакомство с Эпштейном произошло в 1999 году, сказал принц Эндрю.

Он выразил огромное сочувствие всем жертвам действий Эпштейна и назвал ошибкой свою встречу с ним в 2010 году, уже после того как финансист отбыл срок за вовлечение несовершеннолетней в проституцию и вышел из тюрьмы.

"Его самоубийство оставило без ответа множество вопросов, и я понимаю тех, кто пострадал и хочет в той или иной форме установления истины, и сочувствую им", - сказал герцог Йорский.

"Поведение" Эпштейна

Впервые обвинения против миллиардера, участника и организатора светских тусовок и приятеля знаменитостей (от Билла Клинтона до Дональда Трампа) прозвучали в 2005 году: родители 14-летней девушки заявили полиции Флориды, что Эпштейн совершал развратные действия с их дочерью в своем доме в Палм-Бич. Финансиста обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги в его особняках на Манхэттене и во Флориде в период с 2002 под 2005 годы.

Полиция получила показания около 50 девочек и девушек. Обвинения на уровне федеральных судов могли привести к пожизненному заключению.

Однако в результате тайной сделки со следствием, по условиям которой он признал свою вину в менее тяжком преступлении, Эпштейн получил довольно мягкий приговор - полтора годы тюрьмы. В 2010 году он вышел на свободу условно-досрочно. После этого он был зарегистрирован в полиции Нью-Йорка как правонарушитель, совершивший сексуальные преступления, "третьего уровня" - то есть с высоким риском рецидива.

В Британии принца Эндрю активно упрекают именно в том, что он поддерживал дружбу с Джеффри Эпштейном и в 2010 году - после того как тот был признан судом виновным в вовлечении девочки в проституцию. Фотография, на которой член британской королевской семьи прогуливается по парку с Эпштейном, датируется именно 2010 годом.

В том же году таблоидами была опубликована видеозапись, на которой видно, что принц Эндрю находился в доме Эпштейна в домашней обстановке и оставался там после ухода хозяина.

В сегодняшнем заявлении сын королевы Елизаветы отдельно коснулся этого момента: "Я уже говорил ранее, что было ошибкой и промахом встречаться с ним после его освобождения из тюрьмы в 2010-м, и могу только вновь подчеркнуть мое сожаление о том, что я ошибочно полагал, что я знаю его - очевидно, тот, кого, как я думал, я знал, был в реальности не таким человеком, исходя из того, что нам известно сейчас".

В 2019 году следствие по делу Эпштейна было возобновлено, и 6 июля он был арестован. В его особняке, где, как предполагала полиция, базировалась сеть по торговле несовершеннолетними секс-рабынями, были проведены обыски.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С Дональдом Трампом - тоже миллиардером - Эпштейн познакомился раньше, чем с принцем Эндрю (фото 1997 года)

В материалах дела, которые были представлены на предварительных слушаниях в суде, в рассказах потерпевших фигурирует принц Эндрю. Букингемский дворец прокомментировал эти материалы, подчеркнув, что судебные слушания и следствие проходят в Америке, а принц Эндрю не является стороной и участником юридического процесса.

Джеффри Эпштейн не признал себя виновным Суд должен был состояться не ранее лета 2020 года. 11 августа он покончил с собой в тюремной камере в тюрьме на Манхэттене.