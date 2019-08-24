Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска

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Израильская авиация нанесла удары по иранским объектам в Сирии к юго-востоку от Дамаска, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Как утверждают военные, оттуда Иран собирался атаковать Израиль с помощью беспилотников.

Ранее сирийское информагентство САНА сообщило, что система противовоздушной обороны Сирии отражает нападение на Дамаск. В небе над городом прогремело несколько взрывов.

Как сообщается, система ПВО сбила несколько израильских ракет, прежде чем они достигли целей. Премьер-министр Израиля Бинтямин Нетаньяху лично подтвердил нанесение ударов, заявив, что тем самым было предотвращено нападение на его страну.

Данных о погибших или пострадавших в результате нанесения этих ударов пока нет.

Сирия неоднократно обвиняла Израиль в нанесении ударов по своей территории. Некоторые из этих ударов подтверждала израильская сторона, отмечая, что наносились они по иранским военным, присутствия которых в Сирии Израиль не потерпит.