"Пока рано". Лидеры G7 обсуждают, возвращать ли Россию в G8

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По словам Трампа, в первый день саммита лидеры G7 обсуждали возможность возвращения России в "группу"

Лидеры стран "Большой семерки" на встрече в Биаррице обсудили возможность возвращения России в группу, сообщил Дональд Трамп.

Американский президент и до начала встречи не раз давал понять, что сам не против того, чтобы вновь встречаться ввосьмером, тогда как другие члены G7 принять Россию обратно пока не готовы.

Россию перестали приглашать на встречи "Большой восьмерки" после аннексии Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.

"Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем это. Не знаю, какое именно мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы пригласить ее вернуться или нет", - сказал Дональд Трамп журналистам во французском Биаррице, где сейчас проходит саммит "Большой семерки".

Как сообщает со ссылкой на дипломатические источники Франс-пресс, другие лидеры G7 считают, что пока еще слишком рано возвращать Россию в группу.

При этом Дональд Трамп допустил, что российского президента Владимира Путина пригласят на будущий саммит "Семерки", который пройдет в США в 2020 году, в качестве гостя.

Ранее Трамп назвал возвращение России в "Большую семерку" целесообразным решением. "Это должна быть "Восьмерка", поскольку многие вещи, которые мы обсуждаем, связаны с Россией", - сказал Трамп.

Глава Европейского совета Дональд Туск категорически не согласен с мнением американского президента. По словам Туска, сейчас у стран G7 еще больше причин не спешить с возвращением России в "группу восьми", чем в 2014 году, когда РФ была исключена из G8.

Путин: ни от чего не отказываемся

"Год назад в Канаде президент Трамп предложил пригласить Россию вернуться в G7, открыто заявив, что аннексия Крыма Россией была частично оправдана. Но мы не можем согласиться с этим утверждением. Ни при каких условиях мы не можем согласиться с такой логикой", - сказал Туск в минувшую субботу.

Агентство Франс-пресс со ссылкой на дипломатический источник в Биаррице пишет, что лидеры G7 в целом поддерживают идею укрепления и расширения сотрудничества с Россией для разрешения кризисной ситуации на Украине. Однако, по данным источника, в "Большой семерке" считают, что пока слишком рано говорить о возвращении к формату G8.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Франции Эммануэль Макрон связал возвращение России в клуб мировых держав с урегулированием кризиса на Украине

Ранее на этой неделе власти Германии, Франции и Британии также не поддержали идею возвращения России в "группу восьми". Президент Франции Эммануэль Макрон связал возращение формата "Большой восьмерки" с урегулированием кризиса на Украине. По словам Макрона, это обязательное условие для возвращения России в группу.

Российский президент Владимир Путин заявил, что G8 больше не существует: есть "Семерка", и Россия готова с ней работать.

Саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, проходит 24-26 августа во французском Биаррице.

В июне 2018 года на прошлом саммите G7 в Канаде Трамп уже предлагал вернуть Россию в "семерку", однако многие лидеры других стран эту идею не поддержали. В поддержку возвращения России в группу высказался премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он написал в "Твиттере", что согласен с Трампом и что приглашение России будет полезно всем участникам саммита.

Форум ведущих экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку" с участием России, но в июне 2014 года из-за аннексии Россией Крыма участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.