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Трамп схлестнулся с лидерами G7 из-за России

На саммите лидеров стран G7 в Биаррице наиболее ожесточенные споры вызвал вопрос о возрождении "Большой восьмерки" с участием России.

Дональд Трамп считает, что Россию стоит привлечь к переговорам по Сирии, Ирану и другим вопросам, в которых Москва играет важную роль.

Другие лидеры G7 настаивают, что приглашать Россию в ситуации еще не разрешенного украинского конфликта было бы проявлением слабости.

Как сообщает газета Guardian, только премьер Италии Конте поддержал Трампа. Синдзо Абэ оставался нейтрален. Джонсон, Меркель, Трюдо и Макрон выступили против.

G7 и пожары в Бразилии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пожары в лесах Амазонки приобрели масштабы международного бедствия

В понедельник, как ожидается, лидеры G7 обсудят план помощи в тушении пожаров лесов Амазонки. Ситуация, по словам президента Франции Макрона, приобретает масштабы международного бедствия.

Как сообщается, стороны близки к подписанию соответствующего соглашения.

Новые санкции США вступают в силу

В понедельник вступает в силу второй пакет санкций США по "делу Скрипалей". Об этом пишет "Коммерсант" и сообщают информационные агентства.

Санкции предусматривают запрет на выдачу кредитов, а также финансовую или техническую помощь России со стороны международных финансовых организаций.

Американские банки не смогут выдавать нерублевые займы российским властям, вводятся дополнительные экспортные ограничения для материалов, подпадающих под положение о нераспространении химического и биологического оружия.

Протесты в Гонконге: противостояние ужесточилось

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В воскресенье гонконгская полиция впервые применила против демонстрантов боевое оружие и водяные пушки.

Полицейские водяные пушки могут выбрасывать более 1200 литров в минуту на расстояние до 50 метров. По инструкции, струи воды разрешено направлять только в ноги.

Протесты в Гонконге длятся свыше двух месяцев. Массовые акции начались в июне в ответ на планы администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

В Москве хотят провести "чрезвычайное шествие"

"Коммерсант" пишет о том, что в Москве планируются несогласованные акции в поддержку арестованных за предыдущие протесты.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протесты в Москве продолжаются с июля

На 31 августа и 3 сентября в Москве намечены несогласованные, но, как уверяют организаторы, мирные шествия против политических репрессий.

Заявитель первой акции Либертарианская партия России уже получила отказ столичной мэрии.

Газета цитирует слова главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, который призвал стороны договориться, потому что, по его словам, в центре Москвы "точно есть место для проведения публичных мероприятий".

Новая гонка вооружений будет радикально отличаться от старой

Российские военные готовы к симметричному ответу на ракетные испытания в США. Но новая гонка вооружений будет радикально отличаться от старой, пишут "Ведомости".

Реакция на разработку в США вооружений, подпадавших под ДРСМД, пишет газета, будет основана на принципе симметричности: ответом на развертывание крылатых ракет "Томагавк" станет адаптация корабельной ракеты "Калибр" к запускам с наземной установки.

Если же США решат изготовить баллистические носители средней дальности, то ответом может стать комплекс РС-26 "Рубеж", испытания которого были проведены в 2015 году.

Жаркий карнавал в Ноттинг-Хилле

В Лондоне проходит 53-й карнавал в Ноттинг-хилле, который считается самым большим в Европе и вторым по размаху в мире после Рио-де-Жанейро.

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Карнавал проводится каждый год в последние выходные августа в лондонском районе Ноттинг-хилл.

В этот раз карнавал ознаменовался небывало жаркой для последнего летнего уикенда погодой - в воскресенье в Лондоне был побит рекорд температуры для последних выходных августа, державшийся с 2001 года.

Анатомический атлас нацистов до сих пор остается настольной книгой хирургов

Этот атлас хорошо известен хирургам разных стран и, по признанию многих из них, по сей день остается самым подробным и точным.

Правообладатель иллюстрации Erich Lepier Image caption Автор атласа Пернкопф добивался от иллюстраторов того, чтобы все выглядело максимально реалистично

Но каждый раз, открывая этот атлас, хирургу приходится решать не менее сложный, чем сама операция, вопрос: насколько этично пользоваться этой книгой, созданной нацистами гитлеровского рейха.

В этом году коктейлю негрони исполняется 100 лет

Спустя 100 лет с момента изобретения негрони остается одним из самых востребованных напитков по всему миру.

В хит-параде коктейлей 2019 года, составленном Business Insider, негрони пятый год подряд занимает второе место.

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Дайджест подготовили Анна Белевская и Александр Баранов