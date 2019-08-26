Встреча G7: спор из-за России и сюрприз для Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (справа) занимают разные позиции в вопросе о возрождении G8 с участием России

В понедельник во французском курортном городе Биарриц пройдет третий, завершающий день саммита лидеров стран "Большой семерки".

В воскресенье сюрпризом для американской делегации стало появление на саммите министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а в субботу самые острые споры вызвал вопрос о возвращении России в этот элитный клуб развитых стран мира.

В понедельник, как ожидается, лидеры G7 обсудят план технической и финансовой помощи в тушении пожаров лесов Амазонки. Ситуация в Бразилии, по словам президента Франции Макрона, приобретает масштабы международного кризиса.

По сообщениям из Биаррица, стороны близки к подписанию соответствующего соглашения.

Еще не время для России

О том, что лидеры G7 обсудили возможность возвращения России, сообщил журналистам Дональд Трамп.

"Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем это. Не знаю, какое именно мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы пригласить ее вернуться или нет", - сказал в воскресенье Дональд Трамп.

Однако это предложение Трампа не встретило понимания на саммите.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Обмен любезностями на саммите не сгладил разногласия между США и Европой по вопросам России, Ирана и торговых тарифов

"(Беседа) стала слегка напряженной по поводу идеи о том, что G7 - это клуб либеральных демократий... эта точка зрения явно не разделялась Трампом", - цитирует агентство Рейтер неназванного чиновника.

Трамп считает, что имело бы смысл привлечь Путина к переговорам по некоторым вопросам, таким как Сирия и Иран, учитывая то, что Россия является там ключевым игроком.

Однако другие лидеры G7, как сообщает со ссылкой на дипломатические круги Франс пресс, считают, что пока еще слишком рано возвращать Россию в группу.

Россию перестали приглашать на встречи "Большой восьмерки" после аннексии Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.

Президент Франции Макрон считает, что возродить "Большую восьмерку" с участием России сейчас, когда украинский конфликт не разрешен, было бы проявлением слабости со стороны ведущих мировых держав.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Франции Эммануэль Макрон связал возвращение России в клуб мировых держав с урегулированием кризиса на Украине

Глава Европейского совета Дональд Туск также не согласен с мнением американского президента. По словам Туска, сейчас у стран G7 еще больше причин не спешить с возвращением России в "группу восьми", чем в 2014 году, когда она была исключена из G8.

Дональд Трамп тем временем допустил, что российского президента пригласят на будущий саммит G7, который пройдет в США в 2020 году, в качестве гостя.

Сюрприз дня Трампа

В воскресенье на одном из заседаний в рамках G7 появился министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, и, как сообщают из Биаррица, это стало неожиданностью для Дональда Трампа и американской делегации.

Правообладатель иллюстрации Javad Zarif Image caption Мохаммад Зариф (слева) опубликовал в соцсетях фотографию своих переговоров в Биарицце

После короткого участия в переговорах Зариф заявил, что беседа была конструктивной, и сообщил в "Твиттере" что "дорога впереди трудная, но ее стоит попытаться пройти".

В пятницу, накануне саммита Зариф встречался в Париже с президентом Франции Макроном.

Взаимоотношения между Ираном и США резко ухудшились после выхода Соединенных Штатов из договора 2015 года об иранской ядерной программе.

Пять других участников этого договора, в том числе Франция и Россия, остаются приверженными подписанному документу, однако Иран активизировал свою ядерную программу в ответ на действия Вашингтона.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Самолет главы иранского МИДа оказался неожиданным зрелищем в аэропорту Биаррица

Эммануэль Макрон активно пытается смягчить трения, возникшие между Ираном и США, а также странами-участницами договора, однако Трамп, судя по всему, скептически относится к его посредническим усилиям.

"Мы проведем нашу собственную работу, но, вы знаете, я не могу помешать людям говорить. Если они хотят говорить, пусть говорят", - заявил американский президент.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В воскресенье Трамп провел двустороние переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

Саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, проходит в Биаррице 24-26 августа.

На встрече обсуждается широкий спектр проблем, включая "Брексит", пожары в лесах Амазонки, иранскую проблему и международную торговлю.

Форум ведущих экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку" с участием России, но в июне 2014 года из-за аннексии Россией Крыма участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.