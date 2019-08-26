Космонавты освободили место для робота Федора. Что происходит на МКС

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Экипаж Международной космической станции провел операцию по перестыковке пилотируемого корабля "Союз МС-13" с одного модуля на другой. Это позволит совершить повторную попытку стыковки со станцией корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту. Первая попытка в субботу закончилась неудачно.

В понедельник утром корабль "Союз МС-13", на борту которого находились его командир Александр Скворцов и бортинженеры Лука Пармитано и Эндрю Морган, отстыковался от причального модуля "Звезда", а затем в ручном режиме был пристыкован к малому модулю "Поиск", куда 24 августа не смог причалить "Союз МС-14" с человекоподобным роботом Федором.

Как подчеркнул руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, Скворцов при проведении перестыковки использовал минимально возможное количество топлива.

"Скворцов прекрасно пилотировал. Я много видел перестыковок, но такую, пожалуй, в первый раз. Я думаю, что поставлен рекорд по минимуму затрат топлива", - заявил он.

Повторная попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС состоится во вторник, 27 августа, в 06:12 по московскому времени. По словам Скворцова, вся необходимая для этого аппаратура работает нормально. "Полагаю, что замечаний у нас не будет", - сказал он.

Что пошло не так

"Союз МС-14" с роботом Федором на борту должен был пристыковаться к МКС в субботу, 24 августа. Корабль подошел к станции на расстояние менее 100 метров, однако не смог продолжить сближение из-за проблем с радиооборудованием, задействованным в работе системы "Курс". В итоге экипаж МКС увел транспортник от станции на безопасное расстояние.

Как заявил позже Соловьев, во время стыковки произошли "ранее не встречавшиеся колебания".

"Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. Федора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам", - сказал он журналистам.

"Эти попытки - рискованное дело"

В "Роскосмосе" заверили, что ситуация с несостоявшейся стыковкой не является критической.

"У нас бывали такие случаи, когда не с первого раза были стыковки. Но ничего в этом такого сильно необычного нет: это испытание космической техники... собственно для этого ее и испытывают, чтобы выявить какие-то нештатные ситуации и с ними справиться", - заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

В случае, если вторая попытка пристыковаться к МКС тоже окажется неудачной, то корабль "Союз МС-14" вместе с роботом Федором может быть затоплен, допускали эксперты.

"Можно подумать об еще одной попытке. Конечно, эти попытки - рискованное дело. Если их не продумать, то может произойти столкновение со станцией. А потом, если не получится пристыковаться, его будут затоплять", - говорил Интерфаксу руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

По его словам, корабль сможет предпринимать попытки пристыковаться к МКС еще в течение недели, а затем ресурс его двигателей будет израсходован.

Что с Федором?

Робот Федор "чувствует себя хорошо" и занимается мониторингом ситуации на корабле, сообщали в субботу в пресс-службе "Роскосмоса".

Правда, после неудачной попытки пристыковаться к МКС он не публиковал постов в своем "Твиттере". Последнее сообщение он написал на подлете к станции: "Хорошо наблюдаю станцию. 153 метра до цели".