Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS

Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург после того, как православные активисты выступили против восстановления его работы "Супрематический крест" на площади Первой Пятилетки.

Запланированная на понедельник поездка для восстановления арт-объекта отложена. Организаторы фестиваля Stenograffia, в рамках которой была создана работа Лампаса, решили взять паузу и провести переговоры со всеми сторонами конфликта, в том числе с православными активистами, которые накануне устроили акцию протеста, сообщила координатор фестиваля Анна Клец.

Почему в Екатеринбурге снова скандал на религиозной почве, кто разрешил художнику рисовать гигантский крест и чем известен Покрас Лампас?

Что случилось?

В рамках екатеринбургского фестиваля граффити Stenograffia художник Покрас Лампас почти целиком расписал площадь Первой Пятилетки в знаменитом районе Уралмаше на севере города.

Работа над граффити шла в течение трех дней, художнику помогали больше 20 волонтеров. В огромный крест Покрас Лампас вписал цитату из манифеста Казимира Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, - бросаем вам дорогу".

8 июля работа была готова, а 19 июля глава екатеринбургского Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова призвала закрасить крест. "Попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно", - написала она в "Фейсбуке".

В тот же день коммунальные службы взялись за дело. Гудроном и асфальтом оказалась залита одна десятая часть работы - несмотря на то, что площадку для граффити утвердила мэрия Екатеринбурга.

Технику с площади вывели, когда действия коммунальщиков вызвали большой общественный резонанс.

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Серое пятно на работе - результат приезда коммунальщиков на площадь 19 июля

"Огромное спасибо людям, которые заметили коммунальщиков, начали бить тревогу и выкладывать это в соцсети. И до нас эта информация быстро дошла. Мы смогли мобилизоваться, быстро выехать на площадку, созвониться с мэрией, остановить работы", - говорил в разговоре с Би-би-си руководитель фестиваля Stenograffia Константин Рахманов.

Рахманов оценил площадь повреждений, нанесенных арт-объекту в результате работ коммунальщиков, в 10-15 квадратных метров.

В мэрии закраску объяснили запланированным из-за многочисленных обращений ремонтом пешеходного перехода. "Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более что арт-объект на площади - совместный подарок администрации города и команды "Стенограффии" жителям Орджоникидзевского района. Поэтому работа художника будет обязательно восстановлена", - обещали в мэрии.

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Рисунок креста с вписанным в него отрывком из манифеста Казимира Малевича занимает 6686 квадратных метров дорожного пространства

"Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее - возмутительно", - написал в своем "Инстаграме" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В разговоре с Би-би-си в июле Покрас Лампас пообещал, что приедет в Екатеринбург для восстановления работы.

Теперь же он отложил поездку и провел пресс-конференцию. Художник сказал, что готов к диалогу и даже готов обсуждать корректировку своей работы. Закрасить ее нельзя, так как это масштабный проект, добавил художник.

"Мне присылают разные видео и сообщения. Некоторые агрессивно настроены. Меня сложно испугать или спровоцировать", - сказал он.

Визит Покраса Лампаса в город отложен из-за того, что организаторам фестиваля нужно время на выстраивание диалога с горожанами, выступающими против арт-объекта, пояснила агентству ТАСС координатор фестиваля Анна Клец.

Фестиваль уличного искусства Stenograffia прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля, в его рамках было создано 20 объектов.

Что говорили православные?

Вскоре после высказываний Ивановой из Музея святости работу стали комментировать и другие православные активисты и представители церкви.

Один из них ничего плохого в произведении не увидел: "Как средневековые, как античные авторы древнехристианские, он [Покрас Лампас] взял за основу своего творчества христианский символ. Что в этом может быть плохого? Это сделано с уважением, с любовью", - говорил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей и настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло.

В итоге в конце июля фестиваль Stenograffia пригласил в комиссию по согласованию проведения мероприятия представителей Екатеринбургской епархии - чтобы, по словам представителей фестиваля, "выстроить диалог с верующими и заранее знать, как они отнесутся к арт-объектам".

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption "Супрематический крест" в жилом районе Уралмаш испортили коммунальные службы в ходе дорожных работ

"Для меня было это неожиданно, у нас действительно есть религиозные люди, они действительно на эту тему переживают. Но мы отстояли объект, объяснение нашей позиции привело к тому, что объект остался. Поэтому мы хотим выстроить диалог, и будем выстраивать его со всеми", - цитировало издание Znak.com основателя фестиваля Евгения Фатеева.

В начале августа Иванова написала заявление в прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга с просьбой проверить "Супрематический крест". По ее мнению, он подпадает под административную статью "Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания".

Накануне запланированного приезда художника, 25 августа, верующие устроили на площади, где расположена работа, акцию против ее восстановления. Кто-то стоял с одиночными пикетами, несколько человек выстроились в линию, надписи на их футболках сложились во фразу "Крест - символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь".

На площадь приехали организаторы фестиваля Stenograffia, некоторые активисты начали им угрожать. "Я могу тоже устроить один арт-объект. Я измажу [площадь] кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов. Здесь такой будет арт-объект, прозвенит на всю Россию!" - цитирует одного из пикетчиков издание 66.ru.

Протоирей Всеволод Чаплин во "ВКонтакте" накануне прилета художника написал, что тот якобы "давно неравнодушен ко кресту - оказывается, [он] раньше сочетал его с изображением обнаженной девушки".

"Все нам предлагают "избегать конфликта" - но здесь как раз нужен конфликт, нужно воинствование, святое и праведное", - писал Чаплин.

Русская православная церковь в середине июня отказалась от строительства храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге после массовых протестов, разгона, задержаний и вмешательства Кремля.

Какой Покрас Лампас

Покрас Лампас - настоящее имя Арсений Пыженков - основатель направления уличного искусства, основанного на каллиграфии. Сам он свой стиль называет "каллиграфутуризмом".

Он разработал собственный алфавит, в основе которого - каллиграфия различных культур и письменностей, типографика и стрит-арт. Художник создает масштабные работы на основе шрифтов в городской среде и интерьере.

За последние годы у Покраса Лампаса прошли персональные и групповые выставки не только в России, но и во Франции, Германии, Италии, Португалии, Китае, Южной Корее и ОАЭ. Его работы представлены в одной из самых крупных сетей галерей на мировом рынке OPERA Gallery Group в Лондоне.

"Сто лет назад в России был написан черный квадрат, изменивший облик мирового искусства и дизайна. Вызов был принят", - говорил художник, рассказывая о "Супрематическом кресте" в Екатеринбурге.

"Супрематизм, конструктивизм, футуризм - те течения, которые очень близки мне и важны для истории нашей страны. Они очень подходят сюда по контексту промышленной истории города", - пояснил Покрас Лампас.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выставка "Революция" в музее современного искусства Болоньи в декабре прошлого года

Основной принцип супрематизма - изображение простейших форм и воспевание "чистого восприятия". Смысл изображаемых фигур в этом направлении превосходит их зримое материальное воплощение.

Среди работ Малевича есть несколько крестов - черные и белые. Считается, что Малевича вдохновляли иконы и одеяния священнослужителей. Во многих его работах можно увидеть схематические изображения креста, распятия и другую религиозную символику. Его "Черный квадрат" выставлялся в виде триптиха - вместе с черными "кругом" и "крестом", образующими таким образом супрематистскую святую троицу.