СУПРЕМАТИЧЕСКИЙ КРЕСТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ПОКРАС ЛАМПАС РАСПИСАЛ ПЛОЩАДЬ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ STENOGRAFFIA. ⠀ Мы с командой фестиваля превратили важное общественное пространство города в эпицентр авангарда! Плитка на Площади 1-й Пятилетки исторически была выложена в смелой форме креста, и я, вдохновившись четкими линиями, выразил в своей работе эстетику художественных течений начала 20-го века. ⠀ «Супрематизм, конструктивизм, футуризм — те течения, которые очень близки мне и важны для истории нашей страны. Они очень подходят сюда по контексту промышленной истории города». ⠀ Я тщательно готовился к фестивалю: изучил историю этой площади, района и приступил к реализации проекта с уверенностью в том, что Уралмашу нужен «сильный, крепкий, русский авангард». Если уж делать смелые проекты — то точно в Екатеринбурге. ⠀ “Я говорю всем: бросьте любовь, бросьте эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо в новой культуре ваша мудрость смешна и ничтожна. ⠀ Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас" — писал в своих манифестах Казимир Малевич. ⠀ Размер работы: 6 6 8 6 кв.м. на Адрес: Площадь 1-й Пятилетки, Уралмаш, Екатеринбург. Дата: 0 8 / 0 7 / 1915—019 в 2 0: 2 4. ⠀ На фестивале уличного искусства @STENOGRAFFIA был сделан самый крупный арт-объект 2 0 1 9 года. Каждая буква, написанная мной, превосходит габариты автомобиля. ⠀ “Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу. Спешите! — Ибо завтра не узнаете нас”. К.М. ⠀ Фото: @ural_geographic , @denbych .