Минздрав Архангельской области: после аварии в Нёноксе больница прошла обработку

Image caption В Архангельскую областную клиническую больницу, по словам медиков, отправили троих пострадавших при взрыве

Министерство здравоохранения Архангельской области подтвердило Би-би-си, что медики из Архангельской областной клинической больницы вместе с врачами областной клинической станции скорой помощи оказывали помощь пострадавшим при аварии на полигоне в поселке Ненокса, а также, что помещениям учреждений здравоохранения и автотранспорта области потребовалась "профилактическая обработка", которая была проведена "в соответствии с установленными порядками".

Ранее врачи из областной клинической больницы на условиях анонимности рассказали нескольким изданиям, включая Русскую службу Би-би-си, "Новую газету", Moscow Times и интернет-издание "Медуза", что в больницу после аварии привезли троих пострадавших, не сказав, что эти люди могли быть источником радиации.

Облминздрав в официальном ответе на запрос Би-би-си рассказал, что после аварии были обследованы более 110 человек, которые оказывали помощь при ликвидации последствий аварии. 20 из них были доставлены в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна в Москве, а остальных обследовали в Архангельске, где была развернута специальная лаборатория.

Более подробную информацию, в том числе о состоянии гражданских специалистов, которые могли находиться на полигоне в момент аварии, в областном минздраве сообщить отказались, сославшись на врачебную тайну.

Анонимные и открытые сообщения

Ранее сотрудники АОКБ рассказали Би-би-си, что пациентов с полигона забрали санитарные вертолеты, а в больницу доставили на машинах скорой помощи. При этом им не сказали, что пациенты могут быть источником радиации. Об этом они узнали спустя час после поступления пациентов в приемный покой, где находились и другие больные.

Врачам пришлось на месте принять защитные меры. Например, респираторы они нашли в комплекте защиты экипажей вертолетов, говорили два собеседника Би-би-си в АОКБ.

Наутро пострадавших увезли в Москву, а те помещения в больнице, где они находились, дезактивировали "военные и Роспотребнадзор". При этом, по словам одного медика, даже в этом процессе никто не проинструктировал персонал о том, как надо себя защищать.

"Наши санитарочки, им же совет был нужен, это простые деревенские люди, они хватали эти мешки и охапками их выносили, и не один день - два дня. А они же все фонят, бета-излучение, на 20 сантиметров, 5 сантиметров! Ну кто-то хоть бы дал команду: ребята, стоять, не дотрагиваться", - сказал он.

"Не накалять"

22 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался поверить сообщениям анонимных врачей, заявив журналистам, что "кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности".

"Что касается мнения отдельных врачей, то, конечно, нужно знать, что это за мнение и чье это мнение конкретно. Постановка вопроса "Архангельские врачи утверждают…", мне кажется, не имеет права на существование", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента "Медузы".

В пятницу газета Moscow Times обратила внимание на запись в соцсети "ВКонтакте" врача АОКБ Игоря Семьина, который 14 августа открыто написал, что врачей не поставили в известность о том, что им придется лечить пациентов, которые являются источником излучения. Источник в больнице подтвердил Би-би-си, что Семьин их сотрудник. На сайте АОКБ указано, что он работает там сердечно-сосудистым хирургом. "Мы теперь беспокоимся, что у него могут быть проблемы", - сказал он.

В настоящее время страница Семьина во "ВКонтакте" закрыта для посторонних посетителей.

В понедельник, 26 августа Песков, отвечая на вопрос Би-би-си о заявлении Семьина, сказал, что "эту информацию проверят".

"Мы видели сообщения о заявлении этого врача. Я убежден, что компетентные органы, которые берут информацию из первоисточника, они эту информацию проверят. Здесь сомнений быть не должно", - сказал он.

8 августа на полигоне под Северодвинском при испытании "специзделия" произошел взрыв, в результате которого погибли пятеро сотрудников "Росатома". Власти до сих пор не раскрывают подробности. Вскоре после происшествия появились сообщения о перебоях в работе четырех российских станций мониторинга радиации.

После взрыва на полигоне официально сообщалось о шести пострадавших. Врачи АОКБ рассказали Би-би-си, что еще троих пострадавших отвезли в госпиталь имени Семашко в Архангельске.

О судьбе пострадавших ничего не известно. В пятницу, 22 августа пресс-служба "Росатома" сообщила ТАСС, что трое из них идут на поправку.

"Наши сотрудники идут на поправку, можно с уверенностью говорить о положительной динамике. Мы надеемся на их скорейшее выздоровление", - цитировало агентство слова представителя госкорпорации.

Врачи АОКБ в разговоре с Би-би-си сказали, что в реальности пострадавших может быть больше.