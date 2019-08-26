Умер британский политтехнолог Тим Белл. Он работал на Тэтчер и Ельцина

Британский политтехнолог Тим Белл, участвовавший в предвыборных кампаниях Маргарет Тэтчер и Бориса Ельцина, скончался на 78-м году жизни.

О смерти Тима Белла сообщил его бывший деловой партнер Пирс Поттингер.

Белл прославился как одна из ключевых фигур трех успешных предвыборных кампаний Консервативной партии Британии: в 1979-м, 1983-м и 1987 годах.

Именно Белл придумал знаменитый лозунг консерваторов Labour isn't working ("Лейборизм не работает" или буквально "Труд не работает"). На рекламных плакатах эта фраза сопровождалась изображением длинной очереди из безработных.

В 1996 году Тим Белл участвовал в предвыборной кампании Бориса Ельцина, переизбиравшегося на пост президента России. Как отмечает британская газета Guardian, главной задачей Белла было улучшение имиджа Ельцина, которого в то время активно критиковали за злоупотребление алкоголем и войну в Чечне.

Белл также был другом российского олигарха Бориса Березовского, а после его переезда в Лондон работал в качестве его консультанта и представителя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Придуманный Беллом плакат помог консерваторам одержать победу над лейбористами

В 2006 году основанное Беллом PR-агентство Bell Pottinger Communications впервые распространило фотографию экс-сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, умирающего в британской больнице от отравления полонием.

Клиентами Белла в разное время также были правительства Чили, Белоруссии, Саудовской Аравии и ЮАР.

В своем заявлении Поттингер называет Белла "пионером политических коммуникаций, выдающимся деятелем рекламы и самым блестящим PR-стратегом".

Евгений Киселев, журналист, экс-ведущий программы "Итоги" на канале НТВ

Я не был знаком с Тимом Беллом в ту пору, когда он якобы консультировал Ельцина. Я познакомился с ним сравнительно недавно на украинской почве. Меня с ним свел один бизнесмен. Но это была непродолжительная встреча у него в офисе.

Он произвел на меня впечатление человека, который любит и профессионально умеет оказывать впечатление на доверчивых клиентов. Я пробыл у него в офисе минут 15, был короткий разговор, но я умею разбираться в людях, которые занимаются политическим консалтингом. И вот он, на мой взгляд, был ярким представителем породы политических консультантов, которые с порога хотят сразить клиента своим высоким профессионализмом, умениями и возможностями, агрессивно делают саморекламу.

Я думаю, что история о его политтехнологическом гении и величии несколько раздута. Реально предвыборной кампанией Ельцина занималась так называемая Аналитическая группа во главе с Анатолием Чубайсом и покойным Игорем Малашенко. Никто больше в реальной жизни предвыборной кампанией Ельцина не занимался.

Туда входили также Валентин Юмашев, Татьяна Дьяченко, Василий Шахновский плюс туда привлекали людей на разовой основе. Там были Сергей Лисовский (помните коробку из-под ксерокса?) и многие другие. Тима Белла там не было.

Правообладатель иллюстрации Alexander Chumichev/Tass Image caption Борис Ельцин победил во втором туре президентских выборов 1996 года

Вполне вероятно, что Тима Белла приглашали. Была легенда, что победу Ельцина обеспечили какие-то американские политтехнологи, советники. Действительно, были американские советники, которых привез Олег Сосковец, они сидели в гостинице "Президент" на Якиманке и ничего не делали. Время от времени к ним визит вежливости наносил то ли Юмашев, то ли Дьяченко, выслушивали весь тот бред, который они несли, потому что не понимали ничего ни о состоянии российского общественного мнения, ни о политической ситуации.

Я не исключаю, что и Белл был в таком качестве кем-то приглашен и выступал в роли свадебного генерала больше для того, чтобы навести страх и ужас на главного конкурента Ельцина - Геннадия Зюганова. Призываю всех: забудьте легенды про Тима Белла и американских политтехнологов. Молодые, умные, энергичные, хорошо образованные люди, вошедшие в аналитическую группу Чубайса-Малашенко - они сделали победу Ельцина в 1996 году. Абсолютно честную, чистую победу во втором туре.