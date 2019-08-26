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Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев был прикомандирован от ФСБ к службе безопасности "Газпрома". Он упоминался в расследовании журналиста "Медузы" Ивана Голунова о столичном похоронном рынке.

Об этом Би-би-си сообщили два хорошо информированных источника, не уполномоченные давать комментарии СМИ.

"Марат Медоев остается в московском управлении ФСБ, он откомандированный оперативный сотрудник в Газпроме", - сообщил один из источников, близкий к Медоеву.

В "Газпроме" Би-би-си не подтвердили, но и не опровергли назначение Медоева.

"Мне неизвестно о таком назначении, в телефонном справочнике "Газпрома" такой не значится", - сказал Би-би-си официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Би-би-си направила запрос в Центр общественых связей ФСБ и ожидает ответа.

Марат Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева. Как утверждалось в расследовании Голунова, люди, близкие к Дорофееву и Медоеву, якобы контролируют столичный и подмосковный похоронный рынок.

Согласно материалу Голунова, Медоев дружил со ставропольским бизнесменом Валерианом Мазараки, который занимает должность первого замдиректора ГБУ "Ритуал" и контролирует основные подразделения организации.

В июне Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Сам он утверждал, что его арест связан с расследованием о похоронном бизнесе.

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Вскоре в ситуацию вмешался министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который объявил о прекращении дела в отношении журналиста.

Сразу несколько высокопоставленных сотрудников МВД после этого лишились своих должностей. Среди них - руководитель столичного УВД по ЗАО Андрей Пучков и глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.