Johnson & Johnson оштрафована на полмиллиарда долларов за опиоидный кризис
Компания Johnson & Johnson оштрафована на 572 млн долларов за то, что выпускаемые ею обезболивающие вызвали эпидемию наркотической зависимости в штате Оклахома, постановил судья.
Фармкомпания немедленно заявила, что подаст апелляцию.
Это первое судебное решение по опиоидному кризису в США. Еще тысячи исков, поданных против производителей и распространителей обезболивающих, ожидают рассмотрения.
Лекарства, содержащие опиоиды, стали причиной почти 400 тысяч смертей от передозировки за период с 1999 по 2017 годы - такова официальная оценка Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
В отдельно взятой Оклахоме от передозировки опиоидных лекарственных препаратов в этом веке умерло около 6 тысяч человек, утверждают власти штата.
Две другие фармацевтические фирмы, Purdue Pharma и Teva Pharmaceutical, пошли на урегулирование поданных против них судебных исков и ранее в этом году согласились выплатить в пользу штата $270 млн и $85 млн соответственно.
Только Johnson & Johnson отказалась признавать свою вину.
В чем обвиняют Johnson & Johnson?
"Компания использовала псевдонауку и дезинформацию, чтобы преуменьшить риски приема опиоидов, что привело к самому худшему в истории штата и страны общественному кризису, и этот кризис был создан искусственно", - заявил генеральный прокурор штата Оклахома Майк Хантер после объявления судебного решения.
Он описал схему, по которой действовала Johnson & Johnson, когда ученые и правительственные эксперты начали бить тревогу: фармкомпания финансировала организации и ассоциации, занимавшиеся продвижением и скрытой рекламой этих препаратов, выдавая себя за "независимых общественных экспертов" и даже за организации по защите прав пациентов.
"Мы доказали, что Johnson & Johnson построила свой многомиллиардный бренд на алчности, за счет боли и страданий невинных людей", - заявил прокурор.
По закону фармацевтические компании в США не имеют права напрямую платить вознаграждение врачам за то, что они выписывают своим пациентам производимые ими препараты. Однако доктора, которые активно рекомендовали опиоидные препараты, получали систематические бонусы, и в целом их доходы были выше, чем у их коллег, установило исследование некоммерческого американского Общества по борьбе с зависимостями.
Об этом же говорилось в нескольких журналистских расследованиях - местных изданий в Цинциннати, Си-эн-эн и других СМИ.
Например, в 2016 году общая сумма выплат практикующим врачам от фармкомпаний в США превысила 8 млрд долларов. Бонусы и поощрения, согласно финансовым документам, официально получили 630 тысяч терапевтов.
Что такое опиоиды и опиаты?
- Опиаты - это вещества, получаемые из опиумного мака, а их синтетические аналоги с аналогичным действием на организм человека называют опиоидами
- Все опиаты и опиоиды действуют на рецепторы в нервных клетках мозга
- Лекарственные опиоидные средства обычно используются как болеутоляющие лекарства и относятся к наркотическим анальгетикам
- Регулярное употребление опиоидов может вызвать привыкание и превратиться в лекарственную зависимость
Судебный процесс "штат Оклахома против Johnson & Johnson" длился почти два месяца и шел без участия присяжных. Юристы, представляющие правительство штата, доказывали, что компания много лет вела агрессивную маркетинговую кампанию, скрывая от потребителей, что опиоиды вызывают зависимость, схожую с героиновой.
Истцы утверждали, что активная реклама и сокрытие информации привели к тому, что пациенты требовали от врачей прописывать им именно эти препараты, а врачи охотно назначали их в дозах гораздо больших, чем было необходимо. Это привело к резкому скачку смертности от передозировок опиоидами.
Действия производителя юристы квалифицировали как общественно опасное деяние.
Что говорят в Johnson & Johnson?
Johnson & Johnson яростно защищалась от этих обвинений. Адвокаты корпорации заявляли в суде, что маркетинговая кампания имела научное обоснование, а доля опиоидных обезболивающих препаратов компании среди всех лекарств, выписываемых в Оклахоме, была ничтожно мала.
Судья Тад Болкмэн принял решение в пользу истцов. "Действия ответчика нанесли вред здоровью и благополучию тысяч жителей Оклахомы, - заявил он в своем решении. - Опиоидный кризис стал неотвратимой угрозой для каждого гражданина".
Штраф в 572 млн долларов пойдет на оплату лечения опиоидно зависимых, сказал судья.
Решение суда в городе Норман может стать прецедентным. В октябре в штате Огайо откроется процесс по более чем 2 тыс. исков от пациентов, попавших в наркотическоую зависимость от лекарств.
Johnson & Johnson намерена защищаться до последнего.
"Мы сочувствуем всем, кто страдает от химической и лекарственной зависимости, но Johnson & Johnson не устраивала опиоидный кризис ни в Оклахоме, ни в других американских штатах", - заявила адвокат корпорации Сабрина Стронг, назвав вердикт судьи слишком радикальной интерпретацией закона об общественной опасности.
Рассмотрение апелляции может продлиться до 2021 года, и компания требует приостановить исполнение решения суда о штрафе на это время.
Как передает корреспондент Би-би-си, акции Johnson & Johnson после решения суда парадоксальным образом выросли - дело в том, что биржи ожидали гораздо более крупной суммы штрафа, вплоть до 2 млрд долларов.