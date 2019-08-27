Johnson & Johnson оштрафована на полмиллиарда долларов за опиоидный кризис

Правообладатель иллюстрации Reuters

Компания Johnson & Johnson оштрафована на 572 млн долларов за то, что выпускаемые ею обезболивающие вызвали эпидемию наркотической зависимости в штате Оклахома, постановил судья.

Фармкомпания немедленно заявила, что подаст апелляцию.

Это первое судебное решение по опиоидному кризису в США. Еще тысячи исков, поданных против производителей и распространителей обезболивающих, ожидают рассмотрения.

Лекарства, содержащие опиоиды, стали причиной почти 400 тысяч смертей от передозировки за период с 1999 по 2017 годы - такова официальная оценка Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

В отдельно взятой Оклахоме от передозировки опиоидных лекарственных препаратов в этом веке умерло около 6 тысяч человек, утверждают власти штата.

Две другие фармацевтические фирмы, Purdue Pharma и Teva Pharmaceutical, пошли на урегулирование поданных против них судебных исков и ранее в этом году согласились выплатить в пользу штата $270 млн и $85 млн соответственно.

Только Johnson & Johnson отказалась признавать свою вину.

В чем обвиняют Johnson & Johnson?

"Компания использовала псевдонауку и дезинформацию, чтобы преуменьшить риски приема опиоидов, что привело к самому худшему в истории штата и страны общественному кризису, и этот кризис был создан искусственно", - заявил генеральный прокурор штата Оклахома Майк Хантер после объявления судебного решения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эпидемия лекарственной наркомании среди пациентов, которые получили опиоиды из рук врачей, охватила целые районы и города

Он описал схему, по которой действовала Johnson & Johnson, когда ученые и правительственные эксперты начали бить тревогу: фармкомпания финансировала организации и ассоциации, занимавшиеся продвижением и скрытой рекламой этих препаратов, выдавая себя за "независимых общественных экспертов" и даже за организации по защите прав пациентов.

"Мы доказали, что Johnson & Johnson построила свой многомиллиардный бренд на алчности, за счет боли и страданий невинных людей", - заявил прокурор.

По закону фармацевтические компании в США не имеют права напрямую платить вознаграждение врачам за то, что они выписывают своим пациентам производимые ими препараты. Однако доктора, которые активно рекомендовали опиоидные препараты, получали систематические бонусы, и в целом их доходы были выше, чем у их коллег, установило исследование некоммерческого американского Общества по борьбе с зависимостями.

Об этом же говорилось в нескольких журналистских расследованиях - местных изданий в Цинциннати, Си-эн-эн и других СМИ.

Например, в 2016 году общая сумма выплат практикующим врачам от фармкомпаний в США превысила 8 млрд долларов. Бонусы и поощрения, согласно финансовым документам, официально получили 630 тысяч терапевтов.

Что такое опиоиды и опиаты?

Опиаты - это вещества, получаемые из опиумного мака, а их синтетические аналоги с аналогичным действием на организм человека называют опиоидами

Все опиаты и опиоиды действуют на рецепторы в нервных клетках мозга

Лекарственные опиоидные средства обычно используются как болеутоляющие лекарства и относятся к наркотическим анальгетикам

Регулярное употребление опиоидов может вызвать привыкание и превратиться в лекарственную зависимость

Судебный процесс "штат Оклахома против Johnson & Johnson" длился почти два месяца и шел без участия присяжных. Юристы, представляющие правительство штата, доказывали, что компания много лет вела агрессивную маркетинговую кампанию, скрывая от потребителей, что опиоиды вызывают зависимость, схожую с героиновой.

Истцы утверждали, что активная реклама и сокрытие информации привели к тому, что пациенты требовали от врачей прописывать им именно эти препараты, а врачи охотно назначали их в дозах гораздо больших, чем было необходимо. Это привело к резкому скачку смертности от передозировок опиоидами.

Действия производителя юристы квалифицировали как общественно опасное деяние.

Что говорят в Johnson & Johnson?

Johnson & Johnson яростно защищалась от этих обвинений. Адвокаты корпорации заявляли в суде, что маркетинговая кампания имела научное обоснование, а доля опиоидных обезболивающих препаратов компании среди всех лекарств, выписываемых в Оклахоме, была ничтожно мала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Америка - самый крупный в мире потребитель опиоидных медикаментов, на втором месте - Германия

Судья Тад Болкмэн принял решение в пользу истцов. "Действия ответчика нанесли вред здоровью и благополучию тысяч жителей Оклахомы, - заявил он в своем решении. - Опиоидный кризис стал неотвратимой угрозой для каждого гражданина".

Штраф в 572 млн долларов пойдет на оплату лечения опиоидно зависимых, сказал судья.

Решение суда в городе Норман может стать прецедентным. В октябре в штате Огайо откроется процесс по более чем 2 тыс. исков от пациентов, попавших в наркотическоую зависимость от лекарств.

Johnson & Johnson намерена защищаться до последнего.

"Мы сочувствуем всем, кто страдает от химической и лекарственной зависимости, но Johnson & Johnson не устраивала опиоидный кризис ни в Оклахоме, ни в других американских штатах", - заявила адвокат корпорации Сабрина Стронг, назвав вердикт судьи слишком радикальной интерпретацией закона об общественной опасности.

Рассмотрение апелляции может продлиться до 2021 года, и компания требует приостановить исполнение решения суда о штрафе на это время.

Как передает корреспондент Би-би-си, акции Johnson & Johnson после решения суда парадоксальным образом выросли - дело в том, что биржи ожидали гораздо более крупной суммы штрафа, вплоть до 2 млрд долларов.