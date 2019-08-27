Правообладатель иллюстрации Reuters

Гордость не позволит Путину быть гостем на G7, считает Трамп

Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Биаррице в последний день встречи G7, что на следующий саммит "семерки" обязательно пригласит Путина, но сомневается, что российский президент согласится на роль гостя, не будучи полноправным участником встречи.

"Я думаю, что это довольно сложно для него. Он гордый человек", - отметил Трамп.

Трамп готов встретиться с президентом Ирана

Президент США объявил, что, если позволят обстоятельства, в ближайшие недели вполне возможна его встреча с Хассаном Роухани.

Трамп заявил, что верит в желание Ирана исправить сложившуюся ситуацию, и считает, что за последние два с половиной года Иран изменился и может стать великой державой. Но ядерного оружия ему иметь нельзя, добавил американский президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого считают главным вдохновителем этой встречи, подтвердил, что Роухани тоже готов встретиться с Трампом.

Новая встреча в "нормандском формате" пройдет в сентябре

Хорошие новости финальный день G7 принес для Владимира Зеленского, отмечающего во вторник первые 100 дней на посту президента Украины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 27 августа Владимир Зеленский отмечает 100 дней на посту президента Украины

Эммануэль Макрон объявил, что лидеры России, Украины, Германии и Франции встретятся в сентябре, чтобы попытаться положить конец конфликту на востоке Украины.

Что, и с Китаем договорятся?

"Большой семерке", кажется, удалось убедить президента США сделать шаги навстречу Китаю, сообщает Times.

Как пишет британская газета, Трамп готов пойти на мировую с Пекином и заключить торговую сделку. Американский лидер даже выразил уверенность, что и Китай очень этого хочет.

Правообладатель иллюстрации AFP

Суд вступился за марш в Москве

Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к мэрии, признав незаконным отказ в проведении марша 31 августа. Об этом пишет "Коммерсант".

Суд обязал правительство Москвы предоставить альтернативные место и время для марша.

Но ЛПР намерена оспорить решение суда, так как из него не следует, что шествие в центре Москвы в этот день становится согласованным.

Правозащитники, опрошенные газетой, называют решение Тверского суда моральной победой оппозиции.

ЕКА пересадит астронавтов с "Союзов" на корабли НАСА

Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет пользоваться российскими "Союзами" для доставки астронавтов на МКС, сообщает агентство Интерфакс.

"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Пишель не исключил, что европейские астронавты смогут пользоваться российскими кораблями, если США и Россия договорятся о "перекрестных полетах".

К нефти и газу в Арктике допустят частников

Правительство России разрешит частным компаниям добычу нефти и газа в Арктике. Об этом узнали "Ведомости".

С 2008 года по закону о недрах только подконтрольные государству компании с пятилетним опытом работы на шельфе, могут получать лицензии на шельфовые месторождения.

Сейчас этим критериям соответствуют только "Роснефть" и "Газпром". Им принадлежит 90% лицензий на шельфе. Оставшиеся 10% правительство и предлагает теперь распределить среди частных компаний.

Президент Бразилии обидел супругу Макрона

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эммануэль Макрон назвал эти комментарии чрезвычайно неуважительными и грустными

Один из сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару высмеял Брижитт Макрон, выставив в "Фейсбуке" две фотографии - жены Макрона и супруги Болсонару, снабдив их комментарием: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?"

Под фото появился комментарий официального аккаунта Болсонару: "Не оскорбляй его, приятель, ха-ха-ха".

Теперь Болсонару обвиняют в том, что посмеялся над 66-летней супругой французского президента.

Робот Федор, наконец, попал на МКС

Правообладатель иллюстрации Roscosmos/TASS

Корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот Федор, во вторник рано утром пристыковался к Международной космической станции.

Первая попытка стыковки в субботу закончилась неудачно.

Робот Федор чувствует себя хорошо и мониторит ситуацию на корабле, сообщала еще в субботу пресс-служба "Роскосмоса".

Чем Покрас Лампас смутил православных активистов

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS

Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург после того, как местные православные активисты выступили против восстановления его работы "Супрематический крест" на городской площади.

Почему в Екатеринбурге снова скандал на религиозной почве, кто разрешил художнику рисовать гигантский крест и чем еще известен Покрас Лампас?

Как путешествует королевская семья и сколько это стоит

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом году принц Чарльз трижды путешествовал на королевском поезде

Недавно принц Уильямс и его жена герцогиня Кембриджская, как самые обычные люди, слетали из Норвича в Абердин на лоукостере.

Этой скромной бюджетной поездкой Уильям и Кейт утерли нос принцу Гарри и его супруге Меган, которых недавно раскритиковали за полеты на частном самолете.

Кто принимает решения о том, как будут путешествовать члены королевской семьи, и во сколько их путешествия обходятся?

Media playback is unsupported on your device Русские корни карнавала в Ноттинг-Хилле

Дайджест подготовили Анна Белевская и Александр Баранов