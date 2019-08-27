"Союз" с Федором со второй попытки пристыковался к МКС. Робот извинился
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" с российским роботом Федором на борту причалил к Международной космической станции. Транспортник должен был пристыковаться к МКС 24 августа, однако первая попытка оказалась неудачной.
Во вторник "Союзу МС-14" удалось пристыковаться к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" в автоматическом режиме. Стыковка в автоматическом режиме состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 по Москве.
Как сообщили в "Роскосмосе", помимо робота Федора "Союз" доставил на МКС около 670 кг сухих грузов.
Сам Федор, ведущий аккаунт в "Твиттере", извинился за опоздание. "Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - говорится в сообщении.
Вышедшую из строя аппаратуру системы сближения и стыковки "Курс" отремонтируют до следующего пилотируемого запуска к МКС, пообещал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который находился в Центре управления полетами.
"У нас на борту находится весь необходимый ремкомплект", - пояснил он.
НАСА подтвердило успешную стыковку.
Стыковка с задержкой
По плану "Союз МС-14" с роботом Федором должен был пристыковаться к МКС в субботу, 24 августа. Корабль подошел к станции на расстояние менее 100 метров, однако не смог продолжить сближение из-за проблем с радиооборудованием, задействованным в работе системы "Курс". В итоге экипаж МКС увел транспортник от станции на безопасное расстояние.
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Как заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, во время стыковки произошли "ранее не встречавшиеся колебания".
"Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. Федора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам", - сообщил он журналистам.
Тогда стыковку космического корабля с Федором было решено провести к другому стыковочному узлу - на модуле "Звезда". Для этого в понедельник утром троим космонавтам пришлось в ручном режиме перегнать пристыкованный к "Звезде" корабль "Союз МС-13" к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".
"Аппаратура не российского производства"
Как заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, не сработавшая в субботу аппаратура системы стыковки, из-за которой "Союз МС-14" не смог причалить к МКС, была старой и иностранного производства.
"Оборудование не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства", - сказал Рогозин, наблюдавший за второй попыткой стыковки в Центре управления полетами в подмосковном Королеве.
Как пишет РИА Новости, ссылая на данные из открытых источников, аппаратура, о которой идет речь, была произведена на Украине.
Робот Федор должен вернуться на Землю 7 сентября. Как рассказывал Рогозин, в его основные задачи на этот полет входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета и проведение экспериментов.