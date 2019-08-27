"Союз" с Федором со второй попытки пристыковался к МКС. Робот извинился

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Пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" с российским роботом Федором на борту причалил к Международной космической станции. Транспортник должен был пристыковаться к МКС 24 августа, однако первая попытка оказалась неудачной.

Во вторник "Союзу МС-14" удалось пристыковаться к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" в автоматическом режиме. Стыковка в автоматическом режиме состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 по Москве.

Пропустить Twitter пост , автор: @roscosmos #СоюзМС14: есть касание, есть сцепка 🚀



Корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблём и станцией.



Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов pic.twitter.com/xuWswsb4Py — РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 августа 2019 г.

Как сообщили в "Роскосмосе", помимо робота Федора "Союз" доставил на МКС около 670 кг сухих грузов.

Сам Федор, ведущий аккаунт в "Твиттере", извинился за опоздание. "Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - говорится в сообщении.

Вышедшую из строя аппаратуру системы сближения и стыковки "Курс" отремонтируют до следующего пилотируемого запуска к МКС, пообещал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который находился в Центре управления полетами.

"У нас на борту находится весь необходимый ремкомплект", - пояснил он.

НАСА подтвердило успешную стыковку.

Стыковка с задержкой

По плану "Союз МС-14" с роботом Федором должен был пристыковаться к МКС в субботу, 24 августа. Корабль подошел к станции на расстояние менее 100 метров, однако не смог продолжить сближение из-за проблем с радиооборудованием, задействованным в работе системы "Курс". В итоге экипаж МКС увел транспортник от станции на безопасное расстояние.

Как заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, во время стыковки произошли "ранее не встречавшиеся колебания".

"Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. Федора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам", - сообщил он журналистам.

Тогда стыковку космического корабля с Федором было решено провести к другому стыковочному узлу - на модуле "Звезда". Для этого в понедельник утром троим космонавтам пришлось в ручном режиме перегнать пристыкованный к "Звезде" корабль "Союз МС-13" к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".

"Аппаратура не российского производства"

Как заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, не сработавшая в субботу аппаратура системы стыковки, из-за которой "Союз МС-14" не смог причалить к МКС, была старой и иностранного производства.

"Оборудование не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства", - сказал Рогозин, наблюдавший за второй попыткой стыковки в Центре управления полетами в подмосковном Королеве.

Как пишет РИА Новости, ссылая на данные из открытых источников, аппаратура, о которой идет речь, была произведена на Украине.

Робот Федор должен вернуться на Землю 7 сентября. Как рассказывал Рогозин, в его основные задачи на этот полет входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета и проведение экспериментов.