ЕСПЧ удовлетворил жалобу Магнитского спустя 10 лет после его смерти

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Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила права юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в СИЗО "Матросская тишина". Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить заявителям 34 тысячи евро.

Первая жалоба в ЕСПЧ была подана самим Магнитским за несколько месяцев до смерти, а затем разбирательство продолжили его супруга и мать.

Страсбургский суд решил, что в отношении Магнитского были нарушены:

статья 3 Европейской Конвенции по правам человека (запрещение пыток) в связи с условиями его содержания под стражей

пункт 3 статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность)

статья 3 Конвенции в связи с жестоким обращением со стороны тюремных надзирателей и отсутствием эффективного расследования в их отношении

статья 2 Конвенции (право на жизнь) в связи с неспособностью властей защитить право Магнитского на жизнь и обеспечить эффективное расследование обстоятельств его смерти

пункты 1 и 2 статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство)

Вместе с тем суд объявил неприемлемыми жалобы заявителей относительно условий заключения Магнитского под стражу и продолжительности его ареста.

На то, что ЕСПЧ не увидел нарушений Конвенции о защите прав человека в задержании и аресте Магнитского, обратил внимание российский минюст. Кроме того, в ведомстве отметили, что постановление ЕСПЧ не содержит требования к властям России о пересмотре судебного решения в отношении Магнитского.

Смерть Магнитского

Сергей Магнитский оказался в следственном изоляторе в 2008 году. Он был арестован по подозрению в том, что помогал уклоняться от уплаты налогов главе инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Магнитский же утверждал, что раскрыл махинации, которые позволяли высшим чинам МВД фиктивно возвращать из казны НДС и выводить средства из российского бюджета за границу. По его оценкам, таким образом могли быть похищены 5,4 млрд рублей.

В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО. Назначенная Следственным комитетом экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стало сочетание болезней, которые не были своевременно диагностированы, и неоказание медицинской помощи.

В то же время общественная комиссия под руководством правозащитника Валерия Борщева, а также Совет по правам человека при президенте России пришли к выводу, что причиной смерти юриста стали "пыточные" условия содержания и отказ в медицинской помощи.

В июле 2011 года Следственный комитет России предъявил обвинение по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову. Однако в декабре 2012 года он был оправдан.

Обвинение по статье "причинении смерти по неосторожности" также предъявлялось врачу-лаборанту СИЗО "Бутырка" Ларисе Литвиновой, однако в апреле 2012 года стало известно, что уголовное преследование прекращено за давностью лет.

В 2013 году умершего в СИЗО Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налогов, а дело о его смерти было закрыто.