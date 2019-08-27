"Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Мем с А321 - теперь на футболках

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила партию футболок, посвященную недавнему авиапроисшествию с лайнером А321. 15 августа самолет совершил вынужденную посадку на кукурузном поле в Подмосковье после отказа обоих двигателей, в которые на взлете попали птицы.

Все находившиеся на борту самолета остались живы. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам самолета Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

После посадки самолета бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, обращаясь к пассажирам, произнес фразу: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Эта фраза мгновенно облетела соцсети и стала своего рода мемом.

Именно эту фразу напечатали на футболках, выпущенных авиакомпанией.

Первому покупателю футболки пообещали также подарить початок кукурузы с того самого поля в качестве сувенира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бортпроводник Дмитрий Ивлицкий

Би-би-си попросила специалистов по маркетингу и рекламе прокомментировать необычную рекламную акцию авиакомпании "Уральские авиалинии".

Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов

Надеюсь, перед тем как это выпускать, произошло тестирование. На тестовой группе наверняка было проверено, какие эмоции это вызывает, чтобы не было негатива. Если этого не было сделано, то будем смотреть на реакцию. Мем этот уже разошелся в позитивном ключе и негатива не вызывает.

Но, как правило, прежде чем такие решения принимают, проводят тестирование, это нормальная работа при выпуске любого продукта, рекламы. Проверка, чтобы никто не обиделся и не испугался.

Видимо, в компании ведут работу с соцсетями, увидели тренд и предложили использовать его для рекламы.

Всегда найдутся те, кому не понравится. Вопрос баланса целевой и нецелевой аудитории.

Михаил Дымшиц, генеральный директор компании"Дымшиц и партнеры"

Это ошибка. Это неприятная ситуация для людей, которые там были, и для авиаперевозчика. Это откровенная глупость, потому что это авария, слава богу, что все хорошо закончилось, но странно использовать подобные вещи в рекламе. Это о непрофессионализме.

Не все то, что становится общественным мемом, может использоваться в рекламе конкретного объекта. Я допускаю, что есть некий объект рекламы. для которого бы этот мем подошел, но для авиакомпании он точно не подходит.

Про кукурузу. Это кормовая кукуруза, пусть они сами ее едят.

"Инстаграм" - это очень маленький канал. Обсуждение сейчас этой рекламы будет иметь гораздо более широкий охват, чем имеет пост. Это и была их цель. Ориентация на хайп является большим профессиональным заблуждением. Хайп продается редко и далеко не всем.

В авиакомпании "Уральские авиалинии" не будут менять дизайн футболок с фразой "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы".

Пользователи сети и СМИ обратили внимание, что самолет изображен с выпущенными шасси, в то время как командир судна принял решение садиться без него, а также на Т-образное горизонтальное оперение - совсем не такое, как у А321.

Пропустить Youtube пост , автор: Про Уфу Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: Про Уфу

В пресс-службе авиакомпании отказались пояснить телеграм-каналу "Подъем" выбор дизайна и сообщили, что менять изображение на футболках не будут.

"Не будем. Они у нас и так пользуются спросом. Мы заказали пробно партию в 100 штук, уже большая часть за один день продана. Если будет повышенный спрос, мы еще закажем", - заявили представители авиаперевозчика.