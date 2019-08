"Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Мем с А321 - теперь на футболках

View this post on Instagram

Друзья, по многочисленным просьбам мы сделали ограниченную партию футболок с фразой, которая уже стала крылатой: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» ✈️ ⠀ Приобрести товар можно в официальном интернет-магазине "Уральских авиалиний" 👉 ссылка на товар в описании профиля. БОНУС 🔥 Первому заказавшему мы также отправим початок кукурузы с того самого поля, где приземлился наш Airbus A321 🙌 ⠀ Напомним, фраза принадлежит бортпроводнику лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дмитрию Ивлицкому. Так он направлял пассажиров самолёта, совершившего незапланированную посадку в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа.