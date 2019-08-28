Тайна азербайджанского МиГа: что стало причиной крушения над Каспием?

Правообладатель иллюстрации Azerbaijan Ministry of Defence Image caption "Черный ящик" МиГ-29 нашли почти через месяц после крушения

24 июля в небе над Каспийским морем во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана.

Обломки искали несколько недель. После обнаружения "черного ящика" почти месяц спустя власти объявили причину падения самолета: столкновение с внешним объектом, скорее всего, птицами или стаей птиц. Пилот Рашад Атакишиев погиб, его тело нашли только 19 августа.

"Согласно данным, извлеченным из "черного ящика", пилот попытался восстановить управление самолетом во избежание катастрофы. Однако тяжкое телесное повреждение, полученное пилотом, препятствовало этому и в результате привело к крушению авиационного средства", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана 22 августа.

В сообщении также сказано, что перед вылетом самолет был исправен.

"Это сказки"

Некоторые эксперты сомневаются в официальной причине и отнеслись со скепсисом к заявлению министерства о столкновении с птицами.

Заслуженный российский лётчик-испытатель Магомед Толбоев уверен, что крушение истребителя, рассчитанного на экстремальные боевые условия, из-за столкновения с птицей или стаей птиц очень маловероятно.

"Это сказки. МиГ-29 еще никогда не терпел крушения из-за птичек, - сказал он Би-би-си. - Два двигателя - если в один попала, тот остановился, а второй двигатель работает".

Толбоев говорит, что в истребителе есть катапультируемое кресло, но непонятно, почему пилот не катапультировался.

"Значит до этого произошло что-то, что он не смог им воспользоваться - там всего-то надо две ручки дернуть", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Azerbaijan Ministry of Defence Image caption Только вечером 8 августа, по данным министерства обороны Азербайджана, было определено место в Каспийском море, где потерпел крушение самолет

Трагедия над Каспием

Это был обычный рабочий день для Рашада Атакишиева. Пилот, собиравшийся через несколько дней выйти в отпуск, сказал близким, что в предотпускные дни "хочет полетать побольше".

Тесть пилота Габиль Гусейнли рассказал Би-би-си, что в тот день у Рашада было запланировано четыре тренировочных полета.

"Дневные полеты и последний четвертый, назначенный на 10 вечера, тот самый секретный тренировочно-обучающий полет. Незадолго до конца этого полета, в который вылетало три самолета, товарищи Рашада, не получив от него ответа, сообщили в штаб".

По его словам, у пилотов оставалось мало горючего, поэтому они не могли тут же начать поиски пропавшего товарища. После донесения в штаб помощь прибыла, но поиски оказались безрезультатными.

Что касается неисправности самолёта, Габиль Гусейнли говорит, что Рашад приходил на летное поле за час до начала проверки самолета техниками.

"Он всегда сам участвовал в процессе подготовки самолета к вылету, контролировал готовность. Неоднократно обнаруживал неполадки уже после осмотра техниками", - вспоминает тесть.

В министерстве обороны Азербайджана отказались сообщать дополнительные детали инцидента и посоветовали обратиться к сайту ведомства.

В своем первом заявлении, опубликованном на следующее утро после исчезновения истребителя, минобороны лишь сообщило, что "во время планового учебно-тренировочного полета связь с истребителем была прервана, и он пропал с экранов радаров".

Только вечером 8 августа, по данным министерства обороны, было определено место в Каспийском море, где потерпел крушение самолет. В поиске останков пилота и фрагментов истребителя участвовали турецкие специалисты.

Только 19 августа им удалось найти останки Рашада Атакишиева, а также бортовой самописец.

21 августа летчика похоронили на Аллее почетного захоронения в Баку: здесь находятся могилы жертв армяно-азербайджанского конфликта и погибших во время ввода советских войск в Баку в 1990 году.

Габиль Гусейнли говорит, что все затраты на похороны государство взяло на себя и обещало выплатить семье компенсацию.

Правообладатель иллюстрации Azerbaijan Ministry of Defence Image caption В поисковой операции участвовали турецкие специалисты

Птица или ракета?

Полковник в отставке Иса Садыгов отмечает, что МиГ-29 - старый самолет, которому больше 30 лет, и поэтому он не отвечает современным требованиям. По словам эксперта, это могло стать причиной катастрофы.

"Во время таких учений силы ПВО всегда отслеживают самолеты. Если это так, то почему не было известно место падения? - спрашивает он. - Эта ситуация говорит о том, что наши (силы) ПВО истребитель не отслеживали, об их неготовности".

Он также не верит в официальную версию о столкновении с птицами.

"Чтобы уйти от вражеских ПВО, такие самолеты часто летают очень низко, и там, естественно, встречаются птицы, - говорит он. - А если версия о птицах отпадает, значит минобороны что-то скрывает". По его словам, более вероятными причинами могли стать неисправность или попадание ракеты.

СМИ сообщали об учениях российских ВВС и ПВО в Астраханской области 27 июля, через три дня после трагедии. В день катастрофы никаких учений не проводилось.

В Каспийском море действуют военные корабли России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, однако ни о каких инцидентах с их участием не сообщалось.

Василий Кашин, старший научный сотрудник российского Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, отмечает, что любой реактивный самолет может потерпеть крушение из-за столкновения с птицами.

"Не знаю деталей и на какой высоте он упал, но то, что самолет может упасть от столкновения с птицами - это бесспорный факт. Птицы опасны для любого самолета, хоть пассажирского, хоть военного, падали из-за них и мощные многомоторные самолеты, - отмечает эксперт. - Единственное, что можно сделать - это следить за режимом в районе аэродромов, чтобы там не было птиц".

Что касается возможности сбить самолет, эксперт говорит, что мощные системы ПВО есть у всех пяти стран, окружающих Каспийское море.

"Есть зенитные комплексы наземные большой дальности, кроме того, у части из них есть зенитные комплексы малой дальности, установленные на кораблях. С технической точки зрения это [случайное попадание ракеты], конечно, возможно, но попадание птицы тоже возможно, - отмечает Кашин. - Российские ВВС регулярно теряли свои самолеты от столкновения с птицами".

В 2006 году от такого столкновения в Перми упал и загорелся именно истребитель МиГ-29. Правда, тогда пилотам удалось катапультироваться.

Правообладатель иллюстрации Azerbaijan Ministry of Defence Image caption Некоторые эксперты считают, что азербайджанские МиГ-29 сильно устарели

По словам эксперта, необходимо также учитывать, что МиГ-29 - модернизированный советский самолет, его возраст - около 30 лет, и в таких самолетах важно своевременно заменять элементы, которые имеют ограниченный срок службы.

Таким образом, по его словам, решающую роль могли сыграть несколько факторов: попадание птиц, техническое состояние самолета, состояние самого пилота и малая высота.

Сотрудник Института зоологии азербайджанской Академии наук, орнитолог Эльчин Султанов говорит, что в Азербайджане примерно 250 видов перелетных птиц, и некоторые из них совершают перелеты ночью.

По его мнению, министерство обороны должно советоваться с орнитологами, однако ведомство этого не делает.