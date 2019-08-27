Азербайджан отрицает требование о снятии с турнира армянской шахматистки

Image caption Мария Геворгян назвала оскорбительным снятие ее с турнира

Азербайджанская шахматная федерация не требовала отмены участия армянской шахматистки Марии Геворгян в турнире в Турции, стало известно Би-би-си.

Ранее армянская шахматистка Мария Геворгян сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что сначала получила приглашение на турнир в Сиваше, но затем после недовольства азербайджанской делегации ее приглашение было отозвано.

Вице-президент федерации Фаик Гасанов заявил Азербайджанской службе Би-би-си, что "даже если кто-то из азербайджанских спортсменов был не согласен с участием Геворгян, организатор турнира не должен был принимать решение об отказе единолично".

По его словам, игроки на турниры выбираются не по желанию одного из участников, а с тем, чтобы было представлено как можно больше стран.

"Я не знаю, как правильно назвать отказ организаторов в приглашении армянской шахматистки Марии Геворгян по требованию азербайджанцев, - бестолковостью, безграмотностью или самоуправством", - сказал Гасанов.

"Азербайджанские шахматисты участвовали во многих международных турнирах и играли против армян на уровне гроссмейстеров. Никогда не говорили, мол, не буду играть, - добавил он. - Не надо ввязывать спорт в политику. Этот принцип для Азербайджанской шахматной федерации всегда был главным".

"Оскорбительное решение"

Мария Геворгян - международный мастер ФИДЕ, трехкратная чемпионка Армении по шахматам среди женщин и призер международных турниров. Она уже выступала на турнирах в Турции в прошлом и не сталкивалась с подобными проблемами.

По словам шахматистики, 7 августа ей пришло приглашение, причем организаторы предложили оплатить дорогу и проживание. Она согласилась, но вскоре один из организаторов Мустафа Эроглу сообщил ей об отзыве приглашения.

Он написал Геворгян, что шахматисты из Азербайджана поставили ультиматум: если на турнире будет армянка, они откажутся от участия. Эроглу извинился и сообщил, что билеты армянской шахматистки были аннулированы. Геворгян опубликовала сообщение Эроглу в "Фейсбуке".

Мария Геворгян направила жалобу в ФИДЕ. Федерация открыла расследование в ответ на жалобу и официальное обращение шахматной федерации Армении. Эроглу тем временем связался с Геворгян и обвинил ее в нарушении конфиденциальности переписки, пригрозив подать в суд.

Спорт и национализм

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году из-за Нагорного Карабаха и продолжается по сей день. В результате конфликта Азербайджан потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов.

Армяне были вынуждены покинуть свои дома за пределами Нагорного Карабаха, а азербайджанцы, жившие в Армении, стали беженцами. Транспортное сообщение между Азербайджаном и Арменией сейчас отсутствует, а въезд представителей двух стран на соседнюю территорию чреват сложностями.

В мае в преддверии финала Лиги Европы по футболу в Баку болельщики с армянскими фамилиями и даже фамилиями, похожими на армянские, сообщали, что не смогли получить визу в Азербайджан.

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян решил не лететь в составе команды в Азербайджан на финальный матч, несмотря на то что официальный Баку гарантировал его безопасность. Армянские спортсмены, однако, иногда посещают международные соревнования в Азербайджане.

В 2015 году армянский гроссмейстер Левон Аронян участвовал в Кубке мира в Баку. На Европейских играх в Баку армянский борец Мигран Арутюнян стал серебряным призером.

Армян и людей с фамилиями, фонетически похожими на армянские, часто задерживают на пограничном контроле при въезде в Азербайджан. Некоторым из них отказывают во въезде.

МИД России неоднократно сообщал, что приезжающие в Азербайджан россияне дискриминируются по этническому признаку на основании армянских фамилий, имен или отчеств.