СМИ сообщили об утечке данных сотрудников РЖД. В компании начали проверку

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Персональные данные 703 тысяч человек - предположительно, сотрудников РЖД - оказались в открытом доступе в интернете, сообщают российские СМИ со ссылкой на блог технического директора компании DeviceLock Ашота Оганесяна.

В своем блоге Оганесян опубликовал скриншоты с некоего сайта, на которых можно увидеть список людей с фотографиями, датами рождения, адресами, номерами СНИЛС, должностями и телефонами.

Список сопровождался подписью: "Спасибо ОАО "РЖД" за предоставленную информацию путем бережного обращения с персональными данными своих сотрудников".

Оганесян пишет, что не знает источник утечки, но у него есть предположение, что это база данных службы безопасности. "Судя по формату фотографий, это снимки на пропуска", - заметил блогер.

В комментариях к посту пользователи высказывают предположение, что данные были взяты с кадрового портала, запущенного полгода назад, на котором обязали зарегистрироваться всех сотрудников компании.

В пресс-службе РЖД сообщили агентству РИА Новости, что компания проводит проверку по поводу инцидента с публикацией данных.

Там также заверили, что утечек персональных данных клиентов РЖД не было, поскольку система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности.

Согласно правительственным документам, штатная численность сотрудников РЖД на данный момент составляет 759,7 тысячи человек.

В июне газета "Коммерсант" - также со ссылкой на компанию DeviceLock - сообщала об утечке данных почти 900 тысяч клиентов "ОТП Банка", Альфа-банка и "ХКФ Банка".

По информации издания, в открытом доступе оказались не только персональные данные с именами и фамилиями клиентов, но также их паспортные данные, информация о кредитах и лимите на счетах.