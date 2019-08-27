Почему Путина не штрафуют за езду непристегнутым и без мотошлема

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Дорожная полиция отказалась штрафовать Владимира Путина за поездку на мотоцикле без шлема. Российский президент уже не первый раз отступает от правил дорожного движения, но штрафом это закончилось лишь однажды: россиянина, указавшего на то, что Путин не пристегнулся за рулем грузовика, оштрафовали за оскорбление власти.

ГИБДД по Севастополю не станет штрафовать президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема, говорится в ответе инспекции на обращение юриста Максима Чихунова. 12 августа он обратился в ГИБДД с просьбой привлечь Путина к административной ответственности за то, что тот несколькими днями ранее во время байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" в аннексированном Севастополе проехал по трассе без шлема на мотоцикле "Урал".

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), ездить на мотоцикле без шлема запрещено. Российский кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей для водителя не только за управление мотоциклом без шлема, но и за перевозку пассажиров без шлемов (статья 12.6 КоАП).

Однако, как следует из ответа Севастопольской ГИБДД, поскольку дорожное движение во время байк-шоу, в котором участвовал Путин, было запрещено, то нормы ПДД на него не распространялись.

"Дорожное движение" - это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. Вместе с тем, во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов, соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается)", - говорится в документе за подписью врио командира роты ДПС.

Путин без шлема

Ранее Путин неоднократно садился за руль мотоцикла без шлема.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Путин за рулем Harley Davidson во время международного байк-шоу в Севастополе, 2010 год

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Путин за рулем Harley Davidson на международном байк-фестивале "Эпилог" в Новороссийске, 2011 год (на заднем плане - байкер Хирург)

После того как Путин, занимавший на тот момент должность премьер-министра, в августе 2011 года проехался без шлема на трехколесном мотоцикле во время байк-фестиваля в Новороссийске, жалобу на него в местное управление МВД подал оппозиционер Алексей Навальный.

Позже ему пришел ответ из полиции, в котором говорилось, что в Новороссийске проводилось культурно-спортивное мероприятие, и Путин ехал по улице, которая была перекрыта для дорожного движения.

"Действие правил дорожного движения не распространяется на улицы, территории и участки дорог, закрытые для движения транспорта при проведении культурных, спортивных и других массовых мероприятий", - говорилось в документе.

Навальный же написал в своем блоге, что нашел закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года "О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования", согласно которому "движение транспортных средств, используемых при проведении публичных мероприятий, должно осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения в составе организованной транспортной колонны".

Путин без ремня

В мае прошлого года Путин проехался за рулем КамАЗа по Крымскому мосту, открыв таким образом автомобильное движение по нему. Во время поездки президент не пристегнул ремень безопасности. Два пассажира, сидевшие рядом с ним, также были не пристегнуты.

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Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозка не пристегнутых пассажиров влекут за собой наказание в виде одной тысячи рублей штрафа по 12.6 статье КоАП.

В Федеральной службе охраны (ФСО) тогда подтвердили, что Путин был не пристегнут, но не стали расценивать это как нарушение ПДД. Как пояснили в ФСО, участок Крымского моста, по которому ехал Путин, еще не был на тот момент официально открыт, в связи с чем нормы ПДД на него не распространялись.

Журналисты тогда поинтересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, имел ли президент право находиться за рулем грузовика.

"Права категории С у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет 20 назад", - ответил представитель Кремля.

Кого наказали?

В июне 2019 года суд в Архангельской области оштрафовал жителя поселка Авнюга Георгия Миняева на 15 тысяч рублей за оскорбление власти за комментарий про Путина во "ВКонтакте".

Миняева возмутил ролик, на котором непристегнутый Путин за рулем КамАЗа едет по Крымскому мосту, и он оставил под ним ругательный комментарий.

"Тогда Путин проехал на КамАЗе по Крымскому мосту, не пристегнутый ремнем, без прав категории С, как я понимаю, ну и без страховки, судя по всему. Вот тогда я не выдержал, раз он, видимо, не знает, что водитель механического транспортного средства при движении обязан быть пристегнутым. Разозлился в тот раз, потому что у нас тут гаишники сильно докапывались за каждую мелочь, а для власть имущих эти законы не писаны", - объяснил Миняев местному порталу 29.Ru.

Наказание за оскорбление власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) предполагает штраф от 30 до 100 тысяч рублей, но суд назначил Миняеву 15 тысяч, приняв во внимание его имущественное и семейное положение, а также наличие у него несовершеннолетних детей.