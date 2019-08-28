Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российские правозащитники давно говорят, что причиной смерти Магнитского стали пыточные условия содержания и отказ в медицинской помощи

ЕСПЧ вынес решение по делу Магнитского

Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что Россия нарушила права юриста Сергея Магнитского по нескольким серьезным статьям Европейской конвенции, но само заключение его под стражу признал провомочным.

Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина" в 2009 году. Работая юристом британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, он вскрыл крупные махинации со средствами из российского государственного бюджета.

Вскоре после того, как Магнитский обнародовал свои подозрения, он был заключен под стражу по подозрению в том, что сам помогал своим работодателям уклоняться от уплаты налогов. Первую жалобу в ЕСПЧ подал он сам, а после его смерти разбирательство продолжили его супруга и мать.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Сергей Магнитский умер из-за того, что ему не была обеспечена достаточная медицинская помощь.

Путин и Эрдоган провели плодотворный день в Подмосковье

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на авиасалоне МАКС в подмосковском Жуковском

Российский лидер Владимир Путин принял в подмосковном Жуковском президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Прогуливаясь по авиасалону МАКС и обмениваясь шутками, стороны договорились о сотрудничестве в ключевых сферах.

Россия продолжает поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, до конца 2019 года в Турцию по трубопроводу "Турецкий поток" начнет поступать российский газ, кроме того, "Роскосмос" в лице Дмитрия Рогозина предложил доставить на МКС турецкого астронавта.

Эрдогану также понравился новейший российский истребитель пятого поколения Су-57, а Путин предложил организовать для турецких летчиков полеты на истребителях Су-30СМ.

Почему евроскептики больше не хотят крушить Евросоюз?

Перспектива "жесткого брексита", то есть выхода Британии из Евросоюза без соглашения, и метания британцев - от обычных людей до политического истеблишмента так напугали европейских популистов, что они больше не хотят выводить свои страны из состава ЕС.

А ведь всего три года назад многие из ведущих право-популистских партий континентальной Европы говорили об этом как о своей главной цели на ближайшее будущее.

Судя по всему, единой Европе быть. Но какой ее хотят видеть вчерашние евроскептики? Подробности о европейских умонастроениях - в материале Русской службы Би-би-си.

Россия опутывает Африку контрактами по атому

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Россия пытается завладеть влиянием в Африке и заработать миллиарды на продаже развивающимся странам ядерных технологий, не подходящих под их особенности, пишет Guardian. То, что предлагает Россия, не принесет никакой пользы бедному населению африканского континента, считают специалисты.

В последние два года представители государственной российской компании "Росатом" вели переговоры с десятками лидеров африканских стран, и договоры были заключены с Угандой, Руандой, Ганой, Южной Африкой и рядом других государств.

В Египте, напоминает газета, "Росатом" строит реактор стоимостью 29 млрд долларов. Своей очереди на строительство реактора ждет Нигерия. Активную работу Россия ведет также в Замбии.

В пакет, предлагаемый стране, которая хочет заполучить реактор, входят щедрые ссуды, долгосрочные контракты на поставки и специалисты. Например, Египту Россия ссудила 85% от стоимости реактора.

Международные эксперты считают, что технологии, которые предлагает Россия, слишком масштабны для большинства стран, им нужны менее затратные проекты с большей отдачей. Однако России выгодно надолго оставаться в регионе.

Долгосрочные контракты дают ей возможность не только заработать, но и укрепить свое влияние, чтобы было продемонстрировано на недавних выборах в Южной Африке, когда Россия попыталась повлиять на их исход, пишет издание.

Чем все-таки Путин так мил Трампу?

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"Я все жду, когда президент Трамп бросит Владимира Путина ради более молодого и более гламурного автократа, но, похоже, в этом браке он собирается прожить до гробовой доски. Иначе как еще объяснить его навязчивую идею вернуть Россию в G7", - задается вопросом колумнист Washington Post Дэвид фон Дрель.

Разумные главы государств видят, что Путин себя исчерпал. Его популярность падает. Протестующие регулярно выходят на улицы Москвы. Российская экономика мертва как сибирская зима. В неумелых попытках скрыть недавнюю ядерную аварию слышны эхо Чернобыля и последний вздох Советского Союза, которого Путин так любит, пишет издание.

В данный момент Путину больше подходит членство в G3 вместе с его друзьями - сирийским мясником Башаром Асадом и доведшим свою страну до ручки Николасом Мадуро из Венесуэлы, пишет автор Washington Post.

20 лет бывший шпион кормит россяин обещаниями вернуть им былое величие, которого на самом деле никогда не было. А что с экономикой? На каком основании Россия может претендовать на место в клубе самых сильных и развитых игроков? По показаниям ВВП на душу населения она даже не входит в первую десятку стран. По показаниям ВВП по паритету покупательной способности - даже не в первые 60.

Если при этом и многом другом Трамп сможет убедить Запад в величии Путина, то останется только признать, что Трамп может продать что угодно.

Редкие фото фаворитки короля Таиланда

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Королевский двор Таиланда опубликовал редкие фотографии фаворитки короля Сининат Вонгваджирапакди.

У 67-летнего короля Махи Вачиралонгкорна четыре жены, на последней из них он женился в мае этого года. А уже в июле наделил 34-летнюю Сининат титулом консорта и распорядился написать ее официальную королевскую биографию.

На опубликованных фото фаворитка пилотирует истребитель и стреляет из автомата. Она первая за почти 100 лет женщина в Таиланде, получившая титул консорта.

"Путь: Во все тяжкие" - удастся ли фильму превзойти успех сериала?

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Фанаты популярного сериала "Во все тяжкие" остались весьма впечатлены недавно вышедшим трейлером полнометражной картины, сделанной на его основе. Но кинокритики настроены более скептично. Они сомневаются, что фильм "Путь: Во все тяжкие" (El Camino: A Breaking Bad Movie) достичь творческих высот ставшего культовым телевизионного сериала. Мнения одних и других, а также о том, что известно о новом фильме, премьера которого запланирована на октябрь, - в нашем материале.

В Барселоне становится неспокойнее

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В барселонском метро активисты предупреждают туристов об опасности

О карманниках Барселоны с недавних пор стали писать в путеводителях по городу. Они - неотъемлемая часть и даже своего рода достопримечательность города.

Барселону ежегодно посещают миллионы туристов, и раньше все знали, что в местах большого скопления людей следует тщательно следить за своими вещами. Однако теперь расстаться можно не только с кошельком, но и с жизнью. Характер совершаемых преступлений стал куда более серьезным: от мелких краж барселонские ловкачи перешли к нападениям и грабежам.

Только лишь за период с января по июнь 2019 года зарегистрировано более 115 тыс. преступлений.

О ситуации в городе и о том, как не стать жертвой - читайте в авторском материале Русской службы Би-би-си.

"Хрущевки" по-британски

"Быть забитым до смерти по дороге в магазин за пинтой молока здесь в порядке вещей".

Кварталы социального жилья в Великобритании считаются одними из самых неблагополучных, на их обитателей смотрят косо, но при этом очереди на получение муницпальной квартиры растягиваются на годы.

Би-би-си рассказывает, с чего все началось.

Media playback is unsupported on your device Новый российский самолет МС-21: пять главных вопросов

Россия представила миру свой новый, второй после "Суперджета" полностью российский гражданский самолет - МС-21.

Чем он лучше или хуже конкурентов?