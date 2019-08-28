Владивосток затопило. Дожди будут идти до конца лета

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS

С начала недели в Приморском крае продолжаются дожди, больше всего осадков выпало во Владивостоке. Обильные дожди привели к подтоплениям на дорогах и улицах города, сбоям в работе общественного транспорта и сходу селей.

Дожди обрушились на Приморье в ночь на вторник, минувшей ночью они вновь прошли на большой территории края.

"Во Владивостоке наблюдался очень сильный дождь с количеством осадков от 59 мм до 78 мм. Сегодня в южной половине края и на северо-западе пройдут сильные дожди (до 49 мм), местами очень сильные, с количеством [осадков] свыше 50 мм", - сообщает приморский гидрометцентр.

Многие дороги во Владивостоке оказались под водой, в городе продолжают сходить сели. Ночью на участок дороги на Командорской улице сель сошел уже второй раз за сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

На участке железной дороги Гвоздево - Барановский из-за схода селевых масс и подтопления путей закрыто движение поездов. "Причиной послужили сильнейшие тропические ливни", - сообщает Дальневосточная железная дорога.

Из-за ливней в городе произошло аварийное отключение двух подстанций, в результате несколько улиц, где расположены многоэтажные дома, остались без света, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

В среду из-за подтоплений был ограничен въезд и выезд транспорта с территории аэропорта Владивостока. Подтопленной оказалась территория привокзальной площади аэропорта, в том числе и парковка для автотранспорта.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS

По состоянию на 09:00 по Москве ограничения на въезд автотранспорта на территорию аэропорта Владивостока были сняты, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS

Мэрия Владивостока сообщила, что городские власти готовятся к возможной эвакуации жителей частного сектора из-за разлива реки поле сброса воды из водохранилищ, который пришлось провести из-за ливней.

Руководителям городских предприятий Владивостока в среду рекомендовано сократить рабочий день, сообщает мэрия.

Штормовое предупреждение, объявленное в регионе ранее, распространяется на 29 августа.

В августе в регионе уже выпало три месячные нормы осадков и, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди не прекратятся.

"Согласно прогнозу, дожди будут идти до конца лета, они с периодичностью будут идти все эти дни, 29 и 30 августа. Во Владивостоке может выпасть 15-45 миллиметров осадков", - заявил ТАСС пресс-секретарь приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

С 4-го по 6 сентября во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум (ВЭФ).

На период его проведения, по прогнозам синоптиков, погода будет хорошая. "На первую неделю сентября, по-прежнему прогнозируется благоприятная погода - практически без дождей и солнечно", - сказал Чулков.

Сильный ливень, прошедший во Владивостоке, не повредил возводимые к ВЭФ павильоны выставки "Улица Дальнего Востока", заверили ТАСС представители властей регионов.