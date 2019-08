Украинский суд освободил из СИЗО журналиста Кирилла Вышинского

View this post on Instagram

Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Считаю это решение справедливым, лишённым политического подтекста. Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста. От всей души поздравляю Кирилла, его родных близких и друзей, всех, кто содействовал его освобождению! #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #упч #омбудсмен #москалькова #правачеловека #вышинский #humanrights