Украинский суд освободил из СИЗО журналиста Кирилла Вышинского

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Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене. Мера пресечения изменена на личное обязательство. Подольский районный суд Киева в июле оставил Вышинского под стражей до сентября. Он выйдет из СИЗО на фоне ожидающегося обмена задержанными между Россией и Украиной.

Отменить решение Подольского суда, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное обязательство, огласил решения судья.

Представители стороны обвинения во время заседания апелляционного суда заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство. Прокуроры пояснили согласие на смягчение меры пресечения снижением рисков, которые были на этапе досудебного расследования.

Сам Вышинский заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия и что он готов являться в суд по требованию.

Как сообщает издание "Громадське", Вышинского сразу же освободили из-под стражи.

Освобождение Вышинского стало возможно после того, как в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал не соответствующей конституции норму Уголовно-процессуального кодекса, которая фактически обязывала суд применять безальтернативную меру пресечения в виде ареста для подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе госизмене и терроризме.

Вышинский выйдет из СИЗО на фоне ожидающегося обмена задержанными на Украине и в России. О том, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, на прошлой неделе сообщали российские СМИ и адвокаты задержанных и осужденных.

Однако главный редактор РИА Новости - Украина не признает вину в государственной измене и выступает против обмена. "Я от обмена отказался достаточно давно и свою позицию не менял", - заявил Вышинский на суде в среду.

Реакция Москвы

Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня":

"Аналитики и эксперты скажут много важных слов о том, что сегодняшнее решение Киевского суда означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли - и правильно сделают.

А мы пока просто очень, очень рады за Кирилла. И от меня лично - низкий поклон всем, кто помогал. Москальковой, Венедиктову, юристам - и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными".

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:

"Считаю это решение справедливым, лишенным политического подтекста. Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста.

От всей души поздравляю Кирилла, его родных близких и друзей, всех, кто содействовал его освобождению!"

Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте России:

"Я приветствую это решение. Журналисту, который ни в чем не виноват, совершенно нечего делать в СИЗО".

Дмитрий Киселев, генеральный директор МИА "Россия сегодня":

"Решение об освобождении - политическое. Само по себе оно подтверждает политический характер состряпанного дела. И Зеленский таким образом усилил свои переговорные позиции".

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста".

Дело Вышинского

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая прошлого года. Спустя два дня украинский суд заключил его под стражу по обвинению в госизмене - до решения Конституционного суда Украины эта статья не предполагала меры пресечения, альтернативной содержанию под стражей.

Помимо этого он обвиняется в проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Журналисту неоднократно продлевали арест.

Сам Вышинский называл обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией. В своей статье для РИА Новости он писал, что основные обвинения Службы безопасности Украины заключаются в том, что на посту главреда РИА Новости-Украина он занимался не журналистикой, а "информационными спецоперациями в интересах России".

При этом, заявлял Вышинский, с тех пор, как он стал главным редактором в 2014 году, к нему ни разу не было претензий в связи с недостоверностью публикаций.

В июне прошлого года Вышинский заявлял, что хочет выйти из украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина. Позже адвокат Доманский объяснял, что журналист не отказывался от гражданства Украины, а заявлял о готовности сделать это "в случае необходимости".

Путин называл ситуацию с Вышинским беспрецедентной. По мнению российского лидера, Вышинского задержали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".