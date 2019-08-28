Дело Эпштейна: жертвы просят наказать финансиста посмертно

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кортни Уайлд - в числе тех, кто выступил в суде

В манхэттенском федеральном суде состоялось трехчасовое заседание, на которое пришли десятки женщин, называющих себя жертвами мультимиллионера Джеффри Эпштейна, покончившего с собой 10 августа в тюрьме.

Тюрьма, в которой 66-летний финансист содержался после того, как его арестовали 6 июля в собственном "Боинге-727", прозванном "Лолита-экспресс", стоит на противоположной стороне режимной Перл-стрит, в двух шагах от штаб-квартиры ФБР.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка намеревалась просить судью Роберта Бермана официально закрыть уголовное дело Эпштейна, обвинявшегося в преступном сговоре с целью сексуальной эксплуатации женщин. Берман мог ограничиться письменным ответом, но пригласил в суд потерпевших и их адвокатов с тем, чтобы они могли высказаться публично.

Этой возможностью воспользовались 15 женщин, десять из которых назвали свои имена, а остальные выступали под универсальным псевдонимом Джейн Доу и номерами от одного до пяти.

Жертвы просят не закрывать дело

Некоторые выступления прерывались всхлипываниями, часть других зачитали не сами потерпевшие, а их адвокаты.

Иные сетовали, что смерть Эпштейна лишила их возможности бросить обвинения ему в лицо. Многие выразили надежду, что расследование дела не закончится с его смертью и приведет к наказанию его сообщников. Имена их на слуху, но пока никто не был привлечен к ответственности.

"Пожалуйста, закончите то, что вы начали, - обратилась к прокурорам потерпевшая Сара Рэнсом. - Мы все знаем, что он действовал не в одиночку".

Прокурор Морин Коуми заверила судью Бермана, что расследование будет продолжаться. Берман не огласил на заседании своего решения по поводу закрытия дела Эпштейна, но, судя по всему, у него нет другого выбора.

Гражданские иски о наследовании имущества покойного, которых на данный момент предъявлено пять и со временем будет больше, продолжат рассматриваться своим чередом.

За два дня до самоубийства Эпштейн подписал завещание, в котором оставил трастовому фонду 577 млн долларов. По словам прокурора Коуми, обвинение тоже может претендовать на наследство покойного.

Первой из женщин на заседании выступила Кортни Уайлд, заявившая, что, уйдя в мир иной, Эпштейн украл у потерпевших возможность высказать ему все в глаза, "и поэтому он трус". Уайлд утверждала, что Эпштейн растлил ее в 14-летнем возрасте.

Шонтей Дэвис, которая сказала, что ее наняли к Эпштейну массажисткой, подробно описала, как он насиловал ее на протяжении нескольких лет.

"Тот факт, что у меня уже никогда не будет возможности встретиться с этим хищником в суде, бередит мне душу, - сказала Дженнифер Араоз. - Даже после смерти Джеффри Эпштейн продолжает меня изводить".

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Эпштейну, которому, по словам потерпевших, требовалось три оргазма в день, вменяются деяния, совершенные с 2002 по 2005 год. Приведенных к нему молодых женщин обычно просили сделать ему массаж ступней и спины, который иногда принимал интимный характер. Клиент, по их словам, платил за сеанс несколько сотен долларов и столько же, если женщина приводила потом новых "массажисток".

Далеко не все женщины, исчислявшиеся многими сотнями, жаловались потом на сексуальное насилие; некоторые рассказали следователям, что были влюблены в Эпштейна.

Накануне его смерти суд обнародовал примерно две тысячи документов из возбужденного против Эпштейна гражданского иска, которые включали записки о телефонных звонках. В одной говорилось, что звонившая, по ее словам, "любит Джеффри".

В другой, от 1 сентября 2005 года, говорилось, что звонил Жан-Люк Брунель из модельного агентства и сказал: "У него есть для вас учительница, которая научит вас говорить по-русски. Ей 2х8 [то есть 16] лет она не блондинка. Уроки бесплатные, и первый можно провести сегодня, если вы мне позвоните" (пунктуация оригинала).

8 марта 2016 года, через восемь лет после того, как Эпштейн был приговорен во Флориде за сексуальные преступления к скромному сроку в 18 месяцев (из которых отбыл всего 13), в New York Post появилась статья Ричарда Джонсона "В особняке Джеффри Эпштейна на Ист-Сайде поселились русские подруги".

Джонсон отмечает, что на вид всем этим девушкам как минимум 17 лет, то есть в штате Нью-Йорк они совершеннолетние, "но все они на несколько десятилетий моложе 63-летнего Эпштейна".

По словам автора, "у Эпштейна явно есть контакты в Москве, которые предоставляют своднические услуги и для его "Острова оргий" на Карибах (который он в шутку называет Little St. Jeff, "Малый Сент-Джефф"), и для его таунхауса в Манхэттене".

Как сказал Джонсону его собеседник, "когда русские девушки прибывают в город, у них уже имеется телефон Джеффри".