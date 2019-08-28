На директора ФБК завели уголовное дело из-за фильма "Он вам не Димон"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Иван Жданов протестовал против недопуска на выборы в Мосгордуму и отсидел 15 суток под арестом

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда. Речь идет о постановлении удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон". В феврале аналогичное дело завели на бывшего главу ФБК Романа Рубанова.

О возбуждении дела сообщил адвокат Владимир Воронин, опубликовав уведомление Федеральной службы судебных приставов. Дело возбуждено по ч. 2 со. 315 УК РФ (злостное неисполнение приговора суда), максимальное наказание - два года лишения свободы.

Следователи считают, что Жданов в качестве руководителя ФБК не исполняет решение суда и "не удаляет из интернета" фильм "Он вам не Димон", написал адвокат.

Сам Жданов написал в "Фейсбуке", что считает дело "выдуманным".

Суд обязал удалить

Удалить фильм-расследование ФБК и его основателя Алексея Навального обязал в сентябре 2017 года Люблинский суд Москвы, удовлетворив иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова. Решение суда вступило в силу в августе 2017 года.

В расследовании ФБК говорилось, что глава USM Holdings Усманов якобы передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", наблюдательный совет которого возглавляет однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

В фильме это расценивалось как взятка. Усманов в свою очередь называл это сделкой по обмену активами (он говорил об это газете "Ведомости"). "Фонд Соцгоспроект" также подал в суд на Навального

Федеральная служба судебных приставов пока не прокомментировала ситуацию.

Жданов после Рубанова

В конце февраля по той же статье завели дело на бывшего директора ФБК Рубанова. Его объявили в розыск.

Жданов тогда подтверждал Би-би-си, что уголовное дело против Рубанова возбуждено из-за фильма "Он вам не Димон".

Издание "Медуза" сообщало, что Рубанов покинул Россию. Он говорил, что в ближайшее время не собирается возвращаться в страну.

Навальный заявлял, что фонд не может удалить видеоролик, поскольку он опубликован на его личном аккаунте, а не ФБК.

Жданов и протесты

Жданов - один из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Поводом для отказа в регистрации стало превышение допустимого количества брака в подписях, собранных в поддержку кандидата.

Как и другие кандидаты, директор ФБК оспаривал отказ в регистрации на выборах, считая его незаконным и политически мотивированным.

Из-за отказа в регистрации оппозиционным кандидатам в Москве в июле и августе проходили акции протеста, которые стали самыми масштабными за последние семь лет. Некоторые их них заканчивались массовыми задержаниями.

11 августа Жданов покинул спецприемник, где отбывал 15 суток ареста по административному делу об организации митинга без подачи уведомления.

Сразу после освобождения его должны были отвезти в другой спецприемник, однако этого не было сделано. Жданов шутил в "Твиттере", что не собирается сам идти под арест, если его забыли арестовать сотрудники правоохранительных органов.