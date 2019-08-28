В Новосибирске обрушилась стена здания, под завалами рабочие

Правообладатель иллюстрации TASS

Стена одноэтажного здания, которое находилось на реконструкции, обрушилась в среду в Новосибирске, под завалами оказались рабочие. Погибли по меньшей мере два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

"Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух", - сказали ТАСС в пресс-службе управления СКР по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.

В то же время Интерфаксу в той же пресс-службе не подтвердили информацию о двух погибших. Агентству сказали только, что возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РФ (нарушение правил проведения работ).

Ранее поступали сообщения о том, что одного из 12 рабочих удалось извлечь из-под завалов. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что из-под завалов извлечен второй пострадавший.

По предварительным данным, на месте обрушения дома на улице Ударная работали 12 человек. В МЧС сообщили, что обрушилась стена и перекрытий реконструируемого одноэтажного здания.

Правообладатель иллюстрации TASS

Обрушение произошло на площади 350-400 квадратных метров, уточнил источник агентства Интерфакс.

Здание принадлежит региональному филиалу "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), сообщили Интерфаксу в отделе архитектуры и строительства администрации Ленинского района Новосибирска. Реконструкция началась в этом году.

Здание было построено "в 1970-хх годах или даже раньше", сказал собеседник агентства.

В пресс-службе новосибирского филиала СГК подтвердили, что здание принадлежит компании.