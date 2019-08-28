Британские ученые: красное вино полезно для кишечника

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Красное вино может быть полезно для кишечника. Благодаря вину, полезных бактерий в кишечнике становится больше, показало новое исследование британских ученых.

Дело в полифенолах - химических соединениях, которые также содержатся в белом вине, пиве и сидре, но в намного меньших количествах, свидетельствуют данные, полученные исследователями из Королевского колледжа Лондона.

Для положительного эффекта достаточно одного бокала красного вина в две недели - результаты исследования не должны служить оправданием для злоупотреблений, подчеркивают ученые.

Полифенолы также содержатся во многих фруктах и овощах.

Почему это важно?

Полифенолы, такие как ресвератрол, содержащийся в кожуре красного винограда, являются микроэлементами, которые, как считается, обладают полезными свойствами и служат питательной средой для полезных микробов, живущих в нашем кишечнике.

В человеческом кишечнике живут триллионы бактерий и других микроорганизмов, которые помогают нам поддерживать здоровье.

Все больше исследований показывают, что небольшие изменения в нашей микробиоте могут сделать нас более восприимчивыми к таким недугам, как синдром раздраженного кишечника, болезни сердца и ожирение, и могут даже повлиять на наше настроение и психическое здоровье.

Диета, образ жизни и некоторые медикаменты, которые мы принимаем, могут нарушить тонко сбалансированную кишечную экосистему.

Как проходило исследование?

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Gastroenterology, были задействованы несколько тысяч человек из Британии, Нидерландов и США.

Все они - близнецы, участвующие в программах медицинских исследований. Их спрашивали о том, какой диеты они придерживаются и каким алкогольным напиткам отдают предпочтение.

У тех, кто предпочитает красное вино, микробиота оказалась разнообразнее, чем у остальных.

Микробиота оказывалась тем разнообразнее, чем больше красного вина потреблял человек, хотя одно бокала в неделю или две вполне достаточно.

Никто из участвовавших в исследовании не злоупотреблял спиртным.

Исследователи отмечают, что злоупотребление, скорее всего, вредит микробиоте и здоровью человека в целом.

Что говорят ученые?

"Это неэкспериментальное исследование, так что мы не можем доказать, что наблюдаемый нами эффект вызван именно красным вином, - говорит одна из авторов исследования Каролин Ле Рой. - Если вам нужно выбрать один алкогольный напиток, то стоит выбрать красное вино, так как оно может оказать благотворное влияние на вас и на ваши кишечные микробы, что, в свою очередь, может также хорошо сказаться на весе и риске сердечных заболеваний".

Выпивать каждый день - не нужно, следует соблюдать умеренность, подчеркивает Ле Рой.

Она намерена провести еще одно исследование - предложить участникам выбор: красное вино, виноградный сок или ничего из этого, и посмотреть, как это скажется на микробиоте.

"Мы узнаем о кишечных бактериях все больше и больше. Это комплексный вопрос, требующий многих исследований, но мы уже знаем, что чем разнообразнее микробиота, тем лучше для нашего здоровья", - говорит она.

Алекс Уайт из Британской организации питания говорит: "Результаты этого исследования интересны, и эффекты, которые наша диета оказывает на микробиоту, - захватывающий предмет для изучения. Однако требуется больше исследований для того, чтобы делать уверенные выводы о связи между употреблением красного вина и изменением кишечной флоры".

"Следует помнить, что употребление большого количества алкоголя ведет к развитию многих проблем со здоровьем, включая некоторые виды рака, болезни сердца, инсульты и поражения печени. Чтобы минимизировать риски, взрослым рекомендуется употреблять не больше 14 порций алкоголя в неделю на регулярной основе", - говорит он.

Под порцией алкоголя в британской медицине принято понимать эквивалент 8 г чистого спирта, то есть 250 мл пива или 25 мл 40-градусного напитка.

"У результатов исследования есть свои достоинства, - говорит представитель Британской диетической ассоциации Меган Росси. - Я бы не советовала людям начинать пить красное вино, но если они уже выпивают время от времени, им не стоит чувствовать себя виноватыми, и это, наверное, хорошо".