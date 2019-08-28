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Археологи обнаружили в Перу предположительно крупнейшее в истории массовое захоронение принесенных в жертву детей.

Тела 227 детей в возрасте от 5 до 14 лет были обнаружены неподалеку от прибрежного города Уанчако к северу от столицы страны Лимы. Ученые полагают, что детей принесли в жертву более 500 лет назад.

Около года назад в Перу нашли два других захоронения детей, принесенных в жертву детей. Там обнаружили 200 тел.

Археологи рассказали агентству Франс пресс, что у некоторых тел, обнаруженных в Уанчако, сохранились волосы и кожа.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Чиму регулярно совершали жертвоприношения во время отправления религиозных обрядов

Судя по всему, дети были убиты в дождливую погоду и захоронены по направлению к океану - это может означать, что их принесли в жертву, чтобы задобрить богов народа Чиму. Неясно, в каком именно году это произошло.

Чиму жили на северном побережье Перу и были одной из наиболее могущественных цивилизаций региона. Чиму достигли расцвета между 1200 и 1400 годами - перед тем, как их завоевали инки, которых, в свою очередь, покорили испанцы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Археологи говорят, что останков может быть еще больше

Они поклонялись лунному божеству Ши и, в отличие от инков, верили, что луна могущественнее солнца. Чиму регулярно совершали жертвоприношения во время отправления религиозных обрядов.

В Уанчако продолжаются раскопки, и археологи ожидают найти еще больше останков.

"Это не укладывается в голове, - сказал Франс пресс главный археолог Ферен Кастильо. - Где бы мы ни копали, мы находили тела детей".