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Компания Apple извинилась перед пользователями своих устройств после того, как выяснилось, что она нанимала субподрядчиков, которые имели возможность слушать записи разговоров, происходивших вблизи "айфонов", как утверждается, для контроля качества распознавания речи голосовым помощником.

Теперь пользователи смогут выбрать, соглашаться ли на мониторинг качества распознавания их речи. Только у тех пользователей, кто прямо даст на это согласие, записи разговоров будут доступны для прослушивания человеком.

При этом в компании заявили, что в будущем "градация", ныне приостановленная, будет выполняться только официальными сотрудниками Apple, а не нанятыми на стороне подрядчиками.

В начале месяца Apple приостановила градацию после того, как выяснилось, что подрядчики, оценивающие качество записей, постоянно слушают конфиденциальную информацию и частные разговоры.

Этому примеру последовали также Google и Microsoft.

Голосовые помощники могут записывать разговоры случайно, к примеру в случаях, когда приложению показалось, что была произнесена ключевая фраза (в случае Siri - "привет, Сири"), которую необходимо произнести для включения системы голосового распознавания.