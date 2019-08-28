Политический кризис в Британии. Задавайте вопросы

Британское правительство обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента. Это может произойти буквально через несколько дней после того, как депутаты вернутся с каникул, и за несколько недель до выхода страны из Евросоюза.

И "брекситеры", и еврофилы обвиняют друг друга в нарушении демократии.

Что это значит? Неизбежен ли теперь "брексит", и что сможет сделать королева? Русская служба Би-би-си может ответить на этот и другие вопросы о происходящем в Британии.

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