Песков об изнасилованиях на Кубани и Урале: "Не нужно это связывать с полицейскими"

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит говорить о тотальной безнаказанности российских правоохранителей на фоне случаев изнасилования на Кубани и в Екатеринбурге, в которых подозревают полицейских.

"Я не склонен таким образом ставить вопрос. Упомянутые случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими", - сказал Песков.

"Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми", - добавил представитель Кремля.

Что произошло под Анапой?

Накануне на Кубани были задержаны двое полицейских, которые, по предварительным данным, принудили несовершеннолетнюю спортсменку к сексуальным действиям в поселке Витязево.

После инцидента оба сотрудника были уволены, а начальник отдела МВД по Анапе - отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Адвокат полицейских Юрий Гапеев в среду сообщил, что его подзащитные не признают вину. В интервью "МК" он рассказал что полицейские якобы просто подошли к парочке, которая занималась сексом поздно вечером в пляжной беседке. Затем, по словам адвоката, стражи порядка пообщались с девушкой и отпустили ее.

Гапеев также отметил, что девушка "выглядела на 25-26 лет".

В то же время источники издания "КП-Кубань" утверждают, что, испугавшись угроз правоохранителей, девушка якобы согласилась заняться с ними оральным сексом. По данным издания, это 17-летняя спортсменка из Липецка.

Комментариев со стороны самой девушки или ее представителей пока не поступало.

В пабликах и соцсетях также появилась видеозапись, якобы снятая на мобильный телефон одного из полицейских, однако ее подлинность не подтверждена.

Инцидент вызвал широкий резонанс. Мэр Анапы Юрий Поляков заявил, что скрывать такие происшествия нельзя, и замалчивать его никто не собирается.

"Но вопиющий случай в Витязево не должен бросать тень на всю полицию города! Здесь работает много профессионалов, опытных и порядочных сотрудников. А негодяи обязательно должны понести наказание по всей строгости закона", - добавил он.

Что произошло в Екатеринбурге?

На прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех сотрудников полиции, которых подозревают в изнасиловании.

По данным следствия, в ночь на 18 августа стражи порядка изнасиловали 22-летнюю девушку в автомобиле патрульно-постовой службы после того, как она вышла из сауны.

Издание Znak.com пишет, что жертвой насильников стала уроженка Казахстана, занимающаяся проституцией.

По информации регионального портала 66.ru, сотрудники полиции патрулировали город на машине и заметили подозрительный автомобиль. В нем оказались мужчина и девушка. Полицейские утверждают, что они были сутенером и проституткой.

Патрульные проверили их документы и после допроса пригласили девушку в служебную машину, где якобы и произошло преступление, пишет издание.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала РБК, что из Москвы для изучения обстоятельств дела были отправлены сотрудники главного управления собственной безопасности ведомства.

Один из задержанных полицейских утверждал на суде, что секс был по обоюдному согласию.