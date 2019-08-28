Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Мы любим Италию, и считаем, что необходимо попробовать этот вариант", - сказал лидер Демократической партии Никола Дзингаретти

В Италии лидеры левоцентристской Демократической партии (PD) и популистского "Движения пяти звезд" заявили, что они пришли к соглашению о создании коалиционного правительства.

"Мы считаем, что это стоит попробовать", - сказал национальный секретарь PD Никола Дзингаретти, после того как он встретился с президентом Италии, чтобы сообщить ему о новой коалиции.

Обе партии договорились, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра. Партии, которые традиционно противостояли друг другу, провели несколько дней сложных переговоров, после того, как на прошлой неделе рухнуло предыдущее коалиционное правительство, в состав которого входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини.

Согласно обнародованным планам, новое правительство должно править Италией до следующих всеобщих выборов, запланированных на 2023 год.

Во вторник лидер "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо сказал, что доволен тем, что PD согласилась на то, что Конте останется на своем посту.

"В столь сложные времена мы не могли игнорировать нашу ответственность", - сказал Дзингаретти.

Он сказал это после того, как президент Серджио Маттарелла встретился с лидерами обеих партий.

Если бы эти партии не пришли к соглашению, президент должен был бы сформировать временное технократическое правительство сам и назначить досрочные выборы.

На что рассчитывал Сальвини?

Конте подал в отставку на прошлой неделе. Он принял это решение после того, как Маттео Сальвини, лидер "Лиги", еще недавно бывший вице-премьером, выдвинул в парламенте предложение о вотуме недоверия премьер-министру.

В эмоциональной речи Конте назвал поведение Сальвини безответственным.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Серджио Маттарелла (слева) и Маттео Сальвини

Коалиция "Лиги" и "Движения пяти звезд" продержалась у власти 14 месяцев, после чего Сальвини заявил, что больше не может работать со своими партнерами.

Создание новой коалиции, если она действительно состоится, смешивает карты Сальвини: он надеялся на досрочные выборы, на которых у него был шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьером.

"Лига" выступает против иммиграции и, согласно опросам общественного мнения, значительно обгоняет "Движение пяти звезд".

На майских выборах в Европейский парламент партия Сальвини опередила всех остальных в Италии, получив 34% голосов. "Движение пяти звезд" набрало всего 17%.