Трудные подростки из Германии попадали в рабство в Румынии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несколько работников центра реабилитации задержаны

Немецкие подростки, которых отправляли в Румынию в рамках программы помощи детям с социальными и другими проблемами, содержали в рабских условиях.

Восемь человек, в том числе супружеская пара из Германии, подозреваются в торговле людьми и жестоком обращении с несовершеннолетними, отправленными в Румынию для социально-психологической реабилитации в рамках германской социальной программы "Проект Мармарош".

Румынская прокуратура утверждает, что подростков унижали и принуждали к "изнурительному физическому труду".

На сайте "Проекта Мармарош", рассказывается , что в одноименном районе на севере Румынии несовершеннолетние с поведенческими нарушениями или наркозависимостью живут на ферме и получают психологическую помощь.

Но румынские следователи утверждают, что с подростками в возрасте от 12 до 18 лет обращались как с рабами, их били и заставляли заниматься тяжелым физическим трудом.

Им часто не давали еды, не позволяли принимать прописанные им лекарства и лишали связи с внешним миром, говорится в заявлении румынской прокуратуры.

Представительница министерства иностранных дел Германии подтвердила, что германские дипломаты поддерживают контакт с румынскими властями, для того чтобы помочь подросткам.

"Этот проект существует уже около 20 лет, и до сих пор никто не подозревал о тех проблемах, о которых сейчас сообщают в прессе, сказала она агентству Ассошиэйтед пресс.

Агентство Франс пресс, ссылаясь на свои источники, сообщает, что несколько работников центра реабилитации задержаны.

Местное агентство по защите прав детей сообщило Франс пресс, что на момент, когда правоохранители прибыли в этот центр, там было 20 детей. Четверо из них были взяты под опеку до передачи родителям.

Пока не ясно, где находятся еще 16 подростков, которые были переданы на попечение проекта.

Румынская прокуратура не сообщает, сколько именно детей оказались в подобных условиях, уточняя лишь, что практика жестокого обращения с подростками началась, по их подозрению, в 2014 году.

Представители "Проекта Мармарош" не ответили на вопросы Би-би-си.