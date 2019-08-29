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Королева позволила Борису Джонсону блокировать работу парламента

Королева Великобритании Елизавета II удовлетворила прошение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента сроком на пять недель.

Пророгация вступит в силу 9-12 сентября и продлится до 14 октября. На эту дату назначена речь королевы в парламенте, в ходе которой она огласит программу правительства.

Борис Джонсон намерен любой ценой сдержать слово и вывести Британию из Евросоюза 31 октября. Для этого ему необходимо блокировать парламент, который выступает против жесткого "брексита", а именно такой вариант разрыва с Европой кажется в данный момент наиболее вероятным.

Многие в стране считают решение Джонсона блокировать парламент в такой важный для страны момент нечестным шагом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента вызвало негодование в рядах противников "брексита".

Несмотря на то, что премьер действует в рамках закона, 70 влиятельных политиков и юристов, выступающих против "брексита", подали судебный иск против незаконных, как они утверждают, действий правительства. Слушания по этому делу назначены на 6 сентября, а пока истцы намерены добиваться промежуточного решения суда, на основании которого пророгация не сможет вступить в силу в намеченные даты, сообщает утром в четверг Daily Telegraph.

Петиция в интернете, призывающая к отмене пророгации, менее чем за сутки набрала более миллиона подписей.

Русская служба Би-би-си подробно объясняет, почему королева идет на поводу у премьера, и чем грозит жесткий "брексит" Великобритании и всему миру.

70 лет советской атомной бомбе: как физик-шпион из США помог Москве ее создать

Правообладатель иллюстрации Los Alamos National Laboratory Handout Image caption Теодор Холл верил, что обладающий ядерным оружием Советский Союз уравняет шансы сторон на мировой арене и послужит сдерживающим фактором.

Ровно 70 лет назад, 29 августа 1949 года, СССР официально стал второй в мире после США ядерной державой. Успешные испытания плутониевой бомбы РДС-1 застали Запад врасплох. По их подсчетам, Советский Союз должен был создать собственную атомную бомбу не ранее 1953 года.

В тот момент ЦРУ еще не знало, что обширные данные, которые помогли СССР осуществить задуманное, поступали прямо из сердца сверхсекретной американской программы создания ядерного оружия - "проекта Манхэттен".

Как выяснилось позднее, информацию Москве сливал один из ведущих физиков США того времени Теодор Холл.

Зачем он это делал, и как получилось, что шпионаж такого масштаба сошел ему с рук - в материале русской службы Би-би-си.

На Украине начинает работу новый парламент

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В четверг к присяге будет приведен новый состав Верховной рады Украины. 254 из 450 депутатов принадлежат партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", что означает практически абсолютную власть нового лидера страны.

На первом заседании, которое начнется в 13:00 по киевскому времени, будет выбрано руководство парламента, после чего законодательный орган приступит к рассмотрению нескольких сотен поправок к конституции Украины, подготовленных партией президента.

Кроме того, в четверг ожидается назначение нового премьер-министра страны и нескольких других членов правительства.

Киберудар по Ирану

Кибератака, разработанная спецслужбами США, уничтожила иранскую базу данных, с помощью которой военные Ирана планировали и осуществляли нападения на иностранные нефтяные танкеры, сообщает New York Times.

Кроме того, по словам высокопоставленных лиц в США, Тегеран временно лишился возможности осуществлять тайные судоперевозки в Персидском заливе, а также был нанесен урон компьютерным системам, с помощью которых иранские военные координировали свои действия.

Атака была осуществлена в июне, но известно о ней стало только сейчас.

Сообщается, что некоторые члены администрации Дональда Трампа сомневались в том, что результат операции оправдает затраты на нее, однако исход удовлетворил всех в Вашингтоне - временно парализована работа иранской разведки и утрачена координация между подраздеоениями Корпуса Стражей Исламской революции.

Венецианский фестиваль начался не с той ноги

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Катрин Денёв и Жюльет Бинош на красной дорожке 76-го Венецианского кинофестиваля

76 Венецианский международный кинофестиваль начался скандально, пишет Guardian.

Во-первых, организаторы пригласили Романа Полански, который после признаний в занятии сексом с 13-летней девочкой стал изгоем в киносреде. В 2018 году он был исключен из Киноакадемии США.

На пресс-конференции после церемонии открытия директор фестиваля Альберто Барберо объяснил свое решение включить новую картину Поланского "Офицер и шпион" в конкурсную программу: "В истории искусств было немало представителей артистической среды, которые совершали преступления, но мы продолжали восхищаться их творениями. Это же верно и для Поланского. По моему мнению, он один из последних мастеров европейского кино".

Во-вторых, в этом году на фестиваль обрушились с критикой за то, что на нем почти не представлены работы режиссеров-женщин: из 21 картины конкурсной программы всего две сняты женщинами. В отношении гендерного баланса Венецианский фестиваль сильно уступает другим своим собратьям.

Критики предлагают ввести соответсвующие квоты, однако Барберо выступает резко против такого подхода: "Система квот противоречит единственному критерию, который должен учитываться при отборе, и это - качество кино".

Грета Тунберг пересекла Атлантику

Правообладатель иллюстрации Greta Thunberg Image caption Эту фотографию с подписью "Манхэттен" Грета опубликовала в своем "Твиттере"

Почти ни одно крупное мировое издание не обошлось без упоминания о прибытии в Нью-Йорк Греты Тунберг. 16-летняя шведская школьница прославилась тем, что стала выходить с одиночными пикетами к зданию шведского парламента и требовать от властей шагов по защите климата и окружающей среды.

За очень короткий срок она успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира и получить приглашение в США на конференцию ООН по климату. Грета отправилась к берегам Соединенных Штатов на высокотехнологичной яхте "Malizia", так как принципиально не летает на самолетах. Яхта вышла из британского Плимута 14 августа и за две недели пересекла Атлантику. В Нью-Йорке Грету встречали сотни экоактивистов.

Washington Post организовала многочасовую "живую" трансляцию прибытия девушки в порт Нью-Йорка.

Почему пожары в Амазонии не вредят кислороду, которым мы дышим?

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В своем материале корреспондент Русской службы Би-би-си Николай Воронин успокаивает всех тех, кто считает пожары в тропических лесах бассейна Амазонки угрозой атмосферному кислороду, которым мы дышим.

Безусловно, сам факт выгорания огромного лесного массива, населенного невероятным количеством биологических видов, очень печален. Но так называемые "зеленые легкие планеты" от этого не пострадают. Объясняем - почему.

Apple через Siri слушал и записывал разговоры окружающих

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Стало известно, что компания Apple через нанятых субподрядчиков слушала записи разговоров, происходивших вблизи "айфонов".

Компания сообщила, что это делалось для улучшения качества работы голосового помощника Siri. Таким образом, говорят разработчики, они контролировали, насколько хорошо Siri распознает речь.

Apple извинилась за несанкционированную прослушку и пообещала, что отныне будет давать пользователям выбор - соглашаться или нет на запись частных разговоров. Кроме того, в будущем контроль над Siri, ныне приостановленный, будет выполняться только официальными сотрудниками Apple, а не нанятыми на стороне подрядчиками.

Британские ученые нашли пользу от красного вина

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Британские ученые снова порадовали общественность, придя к выводу, что красное вино может быть полезно для работы кишечника.

Исследования, в которых наверняка не без удовольствия приняли участие несколько тысяч человек из Британии, Нидерландов и США, показали, что благодаря вину полезных бактерий в кишечнике становится больше.

Ученые подчеркивают, что их выводы не должны служить оправданием для злоупотреблений. Для поддержания здоровья достаточно одного бокала в две недели. О том, как это работает - читайте здесь.

"Это розыгрыш, выходи за меня!"

В августе этого года Анастасия возвращалась из родного Барнаула в Петербург. Приятель подвез ее до дома, где вместе с парнем она снимает квартиру. Во дворе ее ожидал отряд спецназа, бойцы вытащили из машины водителя, а ей в чемодан подбросили наркотики.

Внезапно один из спецназовцев упал перед обомлевшей девушкой на одно колено, стянул чулок с лица и оказался... ее бойфрендом.

Русская служба Би-би-си рассказывает о целом бизнесе экстремальных предложений руки и сердца, существующем в России уже несколько лет.

Испания. Август. Снег. Мадрид переживает настоящее стихийное бедствие.